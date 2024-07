CTT com fatia de leão dos serviços postais contratados pelo Estado (maioria por ajuste direto). Concorrência analisou e não viu infração

Já em relação à Anacom, a PGM informou, em outubro do ano passado, ter avançado com uma ação judicial contra a entidade reguladora, uma vez que, depois de denúncias sobre alegados incumprimentos da lei e dos regulamentos em relação ao serviço postal universal, o regulador setorial proferiu decisão administrativa, segundo a PGM, “a eximir-se de avaliar as mencionadas denúncias”.

A PGM recorreu para tribunal a fim de obter a ilegalidade da decisão da Anacom. Considera que a decisão colocou “em causa a competência que se lhe encontra adstrita, de fiscalizar e zelar pelo cumprimento do regime constante da Lei Postal, inclusivamente no âmbito do serviço universal, defendendo todo um conjunto de argumentos de que discordamos”. Esses argumentos, diz a PGM num comunicado de outubro de 2023, “constituem uma completa inobservância do direito da União Europeia, do direito nacional e dos princípios que presidiram à liberalização do setor, redundando numa vantagem ilegítima para os interesses da concessionária, que terá como efeito fazer regressar o mercado, em particular o mercado de serviço universal, à esfera da concessionária”.

A nova presidente da Anacom, Sandra Maximiano, fez saber no Parlamento que está atenta às reclamações feitas contra os CTT, realizando várias ações de fiscalização. E sobre a concorrência, respondeu aos deputados, “não está excluído, é uma hipótese que temos sobre a mesa e que a lei prevê, o de haver um acesso regulado à rede de distribuição. É um trabalho que a Anacom estará a analisar”.

Isto apesar das queixas públicas contra os CTT tenham a ver com a sua política de preços.

A Autoridade da Concorrência já antes, em 2016, tinha investigado alegado abuso de posição dominante dos CTT, tendo mesmo, numa primeira fase, acusado a empresa de “utilizar o controlo sobre a única rede de distribuição de correio tradicional com cobertura nacional em Portugal para impedir a entrada ou a expansão de concorrentes no mercado nacional de prestação de serviços de correio tradicional, um mercado avaliado em pelo menos 400 milhões de euros por ano”. Mas depois da empresa ter apresentado uma proposta de compromissos para resolver os problemas concorrenciais identificados, a Autoridade da Concorrência, em 2018, arquivou a acusação com condições. Os CTT ficaram, então, obrigados a alargar os serviços abrangidos na oferta de acesso, introduzir novos pontos de acesso, introduzir prazos de entrega mais rápidos, permitir aos concorrentes tarefas de tratamento adicionais, e ter um tarifário de acesso à rede inferior ao praticado aos clientes finais.

No âmbito do acordo, os CTT comprometeram-se a enviar à AdC, nos primeiros cinco anos da nova oferta de acesso, um relatório anual “relativo à implementação dos compromissos”.

Passados seis anos, a AdC garante ao Observador que tem “havido fiscalização ao cumprimento dos compromissos assumidos”. O último relatório remetido pela empresa, referente a 2023, “confirma que a oferta de acesso dos CTT foi utilizada consistentemente por operadores concorrentes para acederem às infraestruturas postais dos CTT. O relatório também indica que não foram recebidas pelos CTT quaisquer queixas relativas à Oferta de Acesso”, diz fonte oficial.

Serviço universal é o que tem maior peso

De acordo com o último relatório da Anacom sobre o setor das comunicações, “os serviços postais inseridos no âmbito do Serviço Universal (SU) foram responsáveis por 78,8% do tráfego e 49,4% das receitas” em 2023, o que representa uma diminuição, face a 2022, de 6,3% em relação ao tráfego, mas uma subida de 0,3% em termos de receitas.

O tráfego do serviço universal atingiu, em 2023, um total de 421,7 milhões de objetos, gerando 356 milhões de euros de receitas (para um volume de receitas dos serviços postais total de 722 milhões de euros).

Nesse ano, 101 empresas estavam registadas para prestar serviços postais, com 16 a registarem atividade no âmbito do serviço universal. Os CTT mantinham a maior quota de mercado no tráfego postal, com 83,3%, valor que subia para 90% no tráfego abrangido pelo serviço universal. E isto significa uma perda de 1,8 pontos e de 0,4 pontos respetivamente. Nas encomendas, o caso muda de figura, com o grupo CTT a ter menos de metade do mercado, ainda assim com 46,8%.

Estimativas dadas pela PGM ao Jornal Económico apontam para que o chamado correio de quantidade (empresarial) pese 60% do mercado de correspondência (no total de 366,6 milhões de euros em 2023), ou seja, cerca de 220 milhões de euros, sendo 60% de entidades públicas e 40% de privados. O que significa 130 milhões para o setor estatal. O valores entregues colocados no portal Base, segundo o levantamento do Observador, não chegam a 20 milhões de euros (se considerados todos os contratos aos CTT e concorrentes, não apenas para correspondência em quantidade, que se fossem contabilizados apenas estes o valor desceria bastante).