Já o encontro com Ceausescu num dos seus palácios foi algo de muito estranho.

Chegámos era já de noite. Atravessámos Bucareste, que estava às escuras. Ficámos hospedados numa moradia. Recordo também os queijos e os iogurtes que nos serviram. Nesse encontro, Ceausescu deu nota de que dispunha de cerca de uma hora e meia.

Enquanto no encontro com Kádár estávamos à mesma mesa, com Ceausescu ele estava a uns metros de Cunhal e cada qual sentado num sofá. E eu ainda mais distante. O dirigente romeno tinha atrás dele o intérprete.

Falou mais de uma hora e um quarto na defesa do socialismo ameaçado pela nova orientação do PCUS. Ceausescu aparecia como defensor do marxismo-leninismo que estava a ser abandonado pelo PCUS. Interessante.

Como iria reagir Cunhal àquele despautério de gastar imenso tempo com a sua intervenção, deixando para Cunhal pouco mais de quinze minutos? Pensei que dissesse algo, mas não.

Dois ou três anos mais tarde, e com a «consagração» de Gorbatchov e da perestroika, Cunhal haveria de saudar os esforços do PCUS para reestruturar e salvar o socialismo, tendo sido aprovado, em Loures, no Congresso Extraordinário, um novo enfoque sobre o que se passara nos países socialistas e dos erros cometidos pelo próprio PCP, ao desprezar as críticas feitas a medidas graves que violavam os mais elementares direitos dos cidadãos.

Talvez que, no seu voluntarismo, pesando os prós e os contras entre as conquistas sociais do novo regime e as violações dos direitos humanos, ele achasse que era preferível para a maioria dos povos aquela limitação.

Este foi o erro que o levou a críticas duras em relação aos partidos comunistas, que, tendo consciência de que aquele nunca poderia ser o caminho nas sociedades ocidentais desenvolvidas, tentaram encontrar vias que conciliassem as liberdades individuais com as transformações sociais. Foi o caso do PC italiano, do PC francês e do PC de Espanha. As divergências com aqueles partidos foram grandes, o que levou a que o PCP encarasse o eurocomunismo como uma espécie de traição aos princípios.

Não deixa de ser curioso que o PCP continue a manter na sua História o apoio à invasão da Checoslováquia, quando o próprio PCUS, e mais tarde o PC da Federação Russa, a condenaram, bem como o PC da Checoslováquia; o mesmo se passando com a intervenção militar da URSS no Afeganistão.

Foram tempos muito difíceis, que conduziram alguns partidos comunistas à perda de influência ou até ao desaparecimento, fosse por sectarismo, fosse por incapacidade de resistir, por inacção ou incapacidade estratégica, e até a claudicar num ou noutro caso. Como se pode hoje ver a céu descoberto o resultado foi praticamente o mesmo.

Era preciso manter a identidade, mas renová-la, limpá-la dos erros e crimes cometidos, garantir que a nova sociedade não trouxesse menos liberdade do que a velha, pelo contrário.

Os cidadãos não querem menos liberdade, querem mais direitos e liberdades do que aqueles que o capitalismo lhes confere.

A batalha pelas liberdades não pode ser a bandeira das direitas e da social-democracia, tanto mais que as direitas em Portugal acomodaram-se ao regime que espezinhou durante quase cinco decénios a liberdade.

Alguém de bom tino poderá aceitar que a Coreia do Norte, um país tiranizado por uma monarquia de feição medieval, onde os filhos e netos prolongam a opressão e a exploração do povo daquele país, tem algo que ver com o socialismo?

Alguém com seriedade pode considerar socialista um país cuja morte do Presidente é referida pela cúpula dirigente como tendo sido seguida por uma trovoada em sinal de luto da natureza?

Em muitas conversas com Cunhal, ficava claro que o seu ideal não era o da dinastia Kim, mas manteve até ao fim a sua obstinação em não condenar as violações grosseiras dos mais elementares direitos democráticos. Desarmou o partido para este combate. Sem democracia não há socialismo.

Nova Iorque, o pecado

O militante que se entrega a uma causa e que o faz por imperativo de consciência tem dentro de si uma predisposição para poder perder parte do juízo crítico em relação à direcção da organização da causa a que aderiu.

Não quero dizer que os militantes, neste caso, do PCP, deixam de formular juízos críticos em relação à vida do seu partido. Pretendo pôr em relevo que a devoção e o grau de sacrifício (em muitos casos) faz com que durante muito tempo se «desculpem» comportamentos que noutras circunstâncias não se aceitariam e se combateriam.

Um militante tende a levar em conta, num quadro tão largo de membros do partido, que a direcção acabe por compreender as razões dos seus juízos críticos. E deixa correr as coisas, até porque encontra, muitas vezes, no solo partidário outros que assumem preocupações como as suas.

Sendo humana e legítima a aspiração a ser quadro dirigente do partido, posso afirmar que centenas, senão milhares de militantes, nos anos imediatamente antes de Abril de 1974, e outros logo a seguir, o que tinham em mente era servir o partido e, consequentemente, o que consideravam ser o objectivo supremo do revolucionário.