A vacina de Oxford foi submetida a um ensaio clínico de larga escala. O que é que ficámos a saber?

Ficámos a saber que a vacina da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca — aquela que Portugal comprou e de que deverá receber 6,9 milhões de doses — é eficaz na prevenção da Covid-19. Foram esta segunda-feira divulgados os resultados provisórios desse ensaio clínico de larga escala no Reino Unido e no Brasil que revelaram que a vacina é 70,4% eficaz.

Isto significa que, “no grupo estudado, daqueles que apareceram infetados, 70% não tinham tomado a vacina”, resume o imunologista Pedro Madureira, investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3s), ao Observador. É assim a terceira vacina a mostrar eficácia, depois das desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna.

Mas 70,4% de eficácia não é pouco?

Não. Apesar de as vacinas desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna terem índices de eficácia superiores, que ultrapassam os 90%, o resultado desta vacina não é reduzido. O “limite mínimo aceitável para as vacinas serem distribuídas é de 50%” e esta vacina está muito acima desse valor, lembra Tiago Correia, especialista em saúde pública internacional e docente no Instituto Português de Medicina Tropical, em declarações à Rádio Observador. “70% é muito bom. Não fiquem presos à ideia de que tem 70% de eficácia, mas prendam-se à ideia de que vai haver mais uma vacina”, afirmou ainda, acrescentando que estes valores podem “variar” até mesmo numa fase posterior, quando já estiverem a ser administradas.

A própria vacina da gripe tem uma eficácia entre os 20% e os 40%. ”E já é bom”, afirma o imunologista Pedro Madureira. Por uma razão: a ideia é que a pessoa vacinada não só não tenha a doença mas também que não a transmita. “Portanto, na teoria, não precisamos de ter uma eficácia de 100% para que a população esteja toda protegida. Chegando a um ponto em que temos 70% de cobertura dessa vacinação, provavelmente toda a população estará protegida”, explica.

E como é que se chegou a este valor de 70,4%?

Este valor dos 70,4% de eficácia foi apurado num estudo que envolve 22.690 mil voluntários — 12.390 no Reino Unido e 10.300 no Brasil — ao combinar os resultados de dois regimes de dosagem.

Num grupo, 2.741 pessoas foram vacinadas inicialmente com apenas meia dose e, um mês depois, com uma dose completa — aí, a eficácia foi de 90%. Noutro grupo, 8.895 pessoas foram vacinadas com duas doses na quantidade normal, com pelo menos um mês de intervalo — aí, a eficácia foi de 62%, detalha a AstraZeneca em comunicado. “Incrivelmente, descobrimos que um dos nossos regimes de dosagem pode ser cerca de 90% eficaz e, se esse regime de dosagem for usado, mais pessoas podem ser vacinadas”, afirmou Andrew Pollard, o investigador-chefe do gabinete de testes da vacina na Universidade de Oxford, em comunicado.