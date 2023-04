Muitos dos bispos católicos portugueses terão chegado a Fátima esta segunda-feira com a ideia de que poderiam assistir ao último discurso de D. José Ornelas como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), mas a julgar pelo discurso de Ornelas à porta aberta, a dúvida sobre a sua continuidade à frente da organização permanece. Os bispos estão reunidos durante esta semana no Santuário de Fátima para a 206.ª assembleia plenária da CEP — uma reunião magna que acontece num momento de enorme importância para a Igreja Católica portuguesa e que será vital para a definição do seu futuro.

Por um lado, é a primeira grande assembleia dos bispos católicos depois da divulgação pública do relatório da comissão independente que ao longo do último ano investigou a realidade dos abusos sexuais de menores no clero português, pintando um retrato negro que aponta para uma estimativa de quase 5 mil vítimas desde 1950 até à atualidade; por outro lado, é a semana em que chega ao fim o primeiro mandato de D. José Ornelas, que se tornou na figura referencial da Igreja portuguesa para o combate aos abusos, mas que se viu nos últimos meses envolvido em várias polémicas, quer relacionadas com alegados encobrimentos de casos de abuso no passado, quer devido à conferência de imprensa de março que o próprio Ornelas assumiu ter corrido mal — o que tem gerado muita especulação sobre se o atual bispo de Leiria-Fátima irá ou não continuar a chefiar a CEP.

A reunião magna dos bispos que decorre esta semana em Fátima surge, assim, como um momento crucial para o futuro da Igreja portuguesa: será feita a eleição dos novos corpos dirigentes da CEP (e não é certo que se cumpra a tradição e Ornelas seja reconduzido), será aprovada pelos bispos a criação de uma nova comissão independente para dar continuidade ao trabalho da comissão liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, que cessou funções em fevereiro, e será realizada, na quinta-feira, uma celebração nacional de pedido de perdão às vítimas dos abusos, com todos os bispos portugueses reunidos na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, para participarem no acontecimento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.