Com D. Manuel I, rei do Portugal burocrático e mercantilista que descobriu o Brasil e o caminho marítimo para a Índia, viveu-se um “período áureo” no domínio artístico e surgiu o estilo arquitetónico que a partir do século XIX passará a ser conhecido como manuelino. O monarca da viragem para o Renascimento patrocinou o desenvolvimento da pintura e da escultura, instigou o uso da imprensa para divulgação de livros que afirmassem o nome de Portugal noutros países e mandou remodelar o arquivo régio, o que implicou a produção de documentos e livros carregados de iluminuras hoje consideradas obras-primas.

Quis situar-se como força de inspiração divina, messiânica e paternalista, logo abaixo de Deus todo-poderoso — a doutrina jus-divinista. Para tanto recorreu a uma “grande campanha de propaganda em que os elementos visuais coadjuvaram a própria administração do reino” e “incorporou vários artistas na corte, dando início a uma série de estruturas que se dedicavam essencialmente à promoção da figura do rei através das artes visuais.”

Foi com esta narrativa que o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, contextualizou a exposição temporária Vi o Reino Renovar: Arte no Tempo de D. Manuel I, que abre portas nesta sexta-feira e se prolonga até 26 de setembro, com bilhete normal a seis euros. O título da mostra vem de um verso do escritor eborense Garcia de Resende (1470-1536), que no livro Miscelânea fixou episódios e transformações da época: “Vimos-lhe fazer Belém/ Com grande torre no mar;/ As casas do Armazém,/ Com armaria sem par,/ Fez só el-rei que Deus tem;/ Vimos seu edificar;/ No reino fazer alçar/ Paços, igrejas, mosteiros/ Grandes povos, cavaleiros,/ Vi o reino renovar.”

Numa visita guiada para a imprensa, na quarta-feira de manhã, Joaquim Caetano disse que exposição começou a ser pensada há cerca de três anos. Destacou que esta resulta da cooperação entre o museu da Rua das Janelas Verdes, a Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo, pretendendo assinalar os 500 anos da morte de D. Manuel I (1469-1521​). O comissariado da exposição ficou a cargo de Joaquim Caetano, de Rui Loureiro (Biblioteca Nacional) e de Rosa Bela Azevedo (Torre do Tombo), enquanto o apoio mecenático é do BPI e da Fundação La Caixa, duas instituições de capital espanhol.