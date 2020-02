Amada por uns, odiada por outros, D. Teresa é indiscutivelmente uma das mulheres mais famosas da história de Portugal. Desde o casamento com Henrique de Borgonha, que recebeu do sogro, Afonso VI, o Condado Portucalense, ao progressivo afastamento do filho mais velho, Afonso Henriques, passando pela derrota na Batalha de S. Mamede e pelo seu inevitável exílio, na Galiza, a vida da condessa, filha de um rei e mãe de um outro, foi feita de momentos marcantes. Apesar de tudo isto, e sobretudo apesar do papel estratégico que desempenhou no conturbado contexto político do norte da Península Ibérica no século XII, D. Teresa permanece, quase 900 anos depois da sua morte, um grande mistério. Pouco se sabe sobre ela além de algumas decisões políticas (que quem veio depois fez questão de denegrir) e a documentação existente é tão escassa que nem existem certezas quanto ao seu local de enterro, embora o seu túmulo esteja ao lado do de D. Henrique, na Capela dos Reis da Sé de Braga.

Por todas estas razões, a tarefa levada a cabo pelos professores Luís Carlos Amaral e Mário Jorge Barroca, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, há perto de dez anos, não foi fácil. Na introdução de Teresa. A condessa-rainha, fizeram questão de deixar claro que o resultado do seu trabalho de investigação não foi uma biografia, longe disso. Uma afirmação que, em entrevista ao Observador a propósito da nova edição da Temas e Debates, Luís Carlos Amaral fez questão de reiterar: “Não temos a veleidade de nos aproximarmos nem da pessoa física, nem da sua dimensão espiritual ou cultural, da sua personalidade, etc., etc. Nesse sentido, não é uma biografia, como é evidente”. O livro é antes uma aproximação dos espaços e dos tempos que D. Teresa percorreu, que ajuda a compreender “melhor a sua forma de agir e de atuar”.

Foi sobre o tempo de D. Teresa, os preconceitos contra uma mulher reinante, os problemas com os nobres portucalenses e as desavenças com o filho, que conversámos com Luís Carlos Amaral, que não tem dúvidas em afirmar que, depois da morte de D. Henrique em 1112, D. Teresa governou o Condado Portucalense “com mão forte”, estando “à altura da governação do seu tempo”.

Quais foram as principais dificuldades com que se depararam? É que este é livro não é bem uma biografia, como começam por dizer na introdução. Fala sobretudo acerca do contexto político do norte da Península Ibérica no tempo de D. Teresa.

A dificuldade maior, geral, que acaba por afetar todas as outras dimensões reside nas circunstâncias de terem chegado até nós muito poucos testemunhos, muito poucas fontes, sobre D. Teresa, e não só. E estamos a falar, como é óbvio, de uma personagem privilegiada desse ponto de vista, porque faz parte da elite dirigente.

A inexistência de documentação não é novidade nenhuma — não somos os primeiros a constatá-lo –, mas tendo em conta o que são hoje as exigências da investigação e do raciocínio científico, precisamos desses elementos para alicerçar interpretações e ir um pouco mais longe. A estratégia que utilizámos, que não tem nada de novo, foi, através de um conhecimento melhor, que hoje é possível estabelecer graças aos estudos desenvolvidos nas últimas décadas pela historiografia portuguesa e ibérica em geral, aproximarmo-nos um pouco mais dos tempos e dos espaços em que ela viveu e percebermos melhor a sua forma de agir e de atuar. E [assim], os escassos documentos que se referem a ela e às suas ações, tornam-se mais compreensíveis. São pequeninos passos que nos vão permitindo aproximar da pessoa. Ainda assim, será sempre a dimensão política da pessoa [de que se fala]. Como referimos na introdução, não temos a veleidade de nos aproximarmos nem da pessoa física, nem da sua dimensão espiritual ou cultural, da sua personalidade, etc., etc. Nesse sentido, não é uma biografia, como é evidente. Referimos alguns aspetos da sua dimensão pública e política, maioritariamente.

Aquilo que se sabe é de facto muito pouco, sobretudo tendo em que conta que se trata de uma personagem importante para aquele período da história do norte da Península Ibérica. No caso da sua irmã, D. Urraca, e falam nisso no livro, a documentação também é escassa, embora não tão escassa como em relação a D. Teresa.

Não, não tem comparação. Convém lembrar que, quando aproximamos as duas irmãs, elas tinham papéis muito semelhantes, embora em escalas diferentes. D. Urraca está muito mais documentada — foi efetivamente rainha, no sentido literal, rainha de um imenso reino, de Leão e Castela, do qual ainda fazia parte nesta altura o território portucalense. Era uma das várias unidades que constituíam o reino. E não só há um suporte de documentos jurídicos muito superior, como também há um fundo de textos narrativos cronísticos que, com todas as suas limitações, nos permitem estabelecer uma espécie de fio condutor do que foi a conduta governativa de D. Urraca, algo que não existe para D. Teresa.

Acresce a todas estas circunstâncias o facto de, tendo em conta o período em que tudo isto ocorreu, esta quase “excentricidade” de serem duas mulheres a dominarem a maior parte do espaço cristão da Península. Algo que não teria sido de muito fácil aceitação na altura, mas que os séculos seguintes tentaram claramente denegrir. Há uma camada de interpretações sobre interpretações que se transformou num véu muitas vezes quase impossível de transpor. Por isso, houve muita tendência, falando assim em termos gerais, de considerar quer o tempo de D. Urraca de Leão e Castela quer o tempo de D. Teresa como uma espécie de período intermédio entre dois momentos grandes. No caso de Leão e Castela, entre Afonso VI e o seu neto, Afonso VII, houve ali um tempo de mediação que foi o tempo de D. Urraca; no caso do que viria a ser Portugal, entre o tempo grande do conde D. Henrique e o tempo enorme do seu filho, D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal [houve o de D. Teresa]. Houve ali uma intermediação. Este enviesamento da forma como se observou a própria governação de D. Teresa e de D. Urraca acabou por perturbar ainda mais a interpretação dos escassos dados que chegaram até nós. Por conta destes preconceitos é que se foram gerando, por circunstâncias várias, aquilo que era típico da sociedade medieval — que era uma sociedade profundamente masculina de todos os pontos de vista, que se imaginava à imagem masculina –, textos muitas vezes produzidos por homens claramente misóginos.

A maioria dos textos que referem D. Urraca são precisamente marcados por uma forte misoginia.

Sim. A maior parte dos textos, sobretudo os textos narrativos, são de proveniência eclesiástica. Quase 99%, para não dizer 100%. E dentro desses, quase 90% são de proveniência monástica, o que, nestas circunstâncias, ainda agrava mais a apreciação [negativa da atuação de D. Urraca]. Por exemplo, D. Urraca era exaltada quando se concluía ou se interpretavam as suas ações como sendo masculinas. “Ela fez aquilo que um homem faria.” Quando fazia alguma coisa que corria mal, era uma atitude tipicamente feminina e [os cronistas] não hesitavam em criticá-la duramente por isso. Mesmo com as dificuldades que isto [de serem mulheres] poderá ter provocado, não tenhamos dúvidas nenhumas de que elas governaram. E governaram com mão forte. O que podemos apurar, não nos deixa dúvidas em relação a isso.