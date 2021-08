E apesar da polémica que estalou pelas redes sociais, meses mais tarde, Jamie Oliver marcou presença no The Graham Norton Show da BBC e foi confrontado com alguns dos comentários feitos à data da publicação da receita que foram uma autêntica escavação humorística à reinterpretação do prato. “Eles foram medievais comigo. Fui trend ao longo de semanas. E recebi ameaças de morte e todos os tipos de ameaça por causa de um pouco de chouriço”, acrescentou. ​​“A propósito, só para vossa informação, fica melhor com chouriço. Confiem em mim ou não ”, disse Oliver, sem arrependimento.

José Andrés, chef espanhol sediado nos Estados Unidos e um dos mais populares no mundo, também acabou por sair em defesa de Oliver e disse na altura: “Pessoas de Espanha! Já sei que esta foto não parece uma paella. Mas é um ‘arroz espanhol’…vamos deixar o Jamie em paz!”

Pizza margherita com tudo a que se tem direito, se faz favor

O pedido veio dos italianos zangados que reagiram, em 2018, a uma inovação perigosa de Carlo Cracco. As coisas já não iam bem para o chef italiano quando o Guia Michelin de 2018 decidiu retirar uma estrela do seu restaurante homónimo em Milão, mas ficaram piores quando ousou mexer numa receita tradicional da icónica pizza margherita apresentando uma versão “saudável” desta iguaria.

Apesar de não parecer a coisa mais estranha que se acrescentou a uma pizza, esta versão de Cracco enfureceu os italianos. A crosta era feita de uma combinação de trigo integral, sementes e cereais, finalizada com um molho de tomate mais denso — semelhante ao do ragu — e “pétalas de mozzarela” crua por cima e tomates confitados.

Ogni volta che Cracco sforna una pizza così, un Napoletano si suicida! pic.twitter.com/8qw112qPYy — Avv. Ermetico ⚖️ (@AvvErmetico) March 11, 2018

“Estamos certos de que ninguém irá de propósito ao Cracco para comer a sua pizza margherita revisitada, exceto talvez algum estrangeiro disposto a experimentar o seu novo restaurante”, disse um crítico local citado pelo site de gastronomia Eater.

Mas os comensais não ficaram revoltados apenas com a barbaridade de uma pizza saudável, foi também o preço cobrado pelo chef: 16 euros. “Alguém aconselhou o chef a descer das estrelas e vir até ao nível das ruelas de Nápoles, não como um pizzaiolo famoso, mas como os padeiros que fazem pizzas que custam apenas 2 euros”, escreveu o jornal Corriere della Sera. “Por 16 euros aqui em Nápoles também se pode comer zeppole e panzarotti, assim como uma grande cerveja e ainda ter troco”, disse um residente de Nápoles, a cidade onde nasceu a histórica pizza Margherita.

O escritor napolitano Angelo Forgione liderou as críticas, alegando que a nova criação gastronómica não era mais do que “uma pizza quebrada”, segundo o The Telegraph. Outro purista observou que Cracco, antigo jurado do Masterchef italiano, tinha perdido recentemente uma estrela Michelin e foi mais longe. “Depois de fazer a sua própria ‘pizza’, tiram-lhe não só as suas outras estrelas Michelin, mas também a sua cidadania italiana e a sua carta de condução”, disse citado pelo jornal britânico. Gino Sorbillo, outro chef estrela, saiu em defesa de Cracco dizendo que no fim de contas a pizza é apenas um snack, não uma vaca sagrada. “Pessoal, eu gostei da interpretação de Carlo Cracco”, escreveu Sorbillo. “Não é napolitano, é a sua própria pizza e é isso.”

Em dezembro de 2017, a arte de fazer pizza napolitana foi galardoada pela UNESCO com o estatuto de património imaterial da humanidade. Poucos meses depois, um atentado gastronómico sob a chancela de saudável e com estrela Michelin causava tumulto entre os italianos. Italianos esses que detêm páginas de Twitter e Instagram dedicadas aos pecados culinários cometidos contra a comida italiana — chama-se “italians mad at food”. Por lá, leem-se (e lamentam-se) relatos de verdadeiros atentados a pizzas, massas ou sobremesas de Itália, com humor e imagens que podiam ficar enterradas nos tesourinhos deprimentes da gastronomia. Uma pizza com kiwi ou uma massa de amêijoas com alecrim?

tourists found rosemary in spaghetti with clams and tried to attack the chef pic.twitter.com/0Bkmhqc1ZT — italians mad at food (@ItalianComments) July 13, 2021

O pecado capital da carbonara e uma torrada proibida a hipertensos

Nigella Lawson é uma cozinheira que sabe como pôr as pessoas a falar sobre si, seja com receitas simples do agrado de todos, seja com verdadeiros atentados que causam furor e polémica nas redes sociais. Em 2017, por exemplo, a chef britânica teve de se manter bem afastada de Itália, caso contrário, teria muitos italianos furiosos à perna com a sua mítica receita de carbonara — uma das vacas sagradas da gastronomia daquele país. Nigela quis fazer uma homenagem a uma cena de Jack Nicholson e Meryl Streep em Heartburn e usou crème fraîche e noz moscada na sua receita, considerados personas non gratas para os puristas deste prato.

O Facebook e o Twitter arderam em comentários negativos a esta receita com comentários como: “Nigella, és uma mulher maravilhosa, mas as tuas receitas são a MORTE das receitas italianas, literalmente! CREME NA CARBONARA NUNCA, apenas ovos” ou “Nigella, há muitas cozinhas no mundo que precisam de ser tratadas com natas, a melhor cozinha do mundo, nomeadamente italiana, não precisa que a estrague!”. A chef televisiva veio depois dizer que a receita “não era completamente autêntica” mas era “totalmente saborosa”.

Cubed pancetta?

White wine?

Double cream?

Parmesan cheese?

This is not carbonara, this is real MERDA! Te pudeat! — Paolo ???????????????????? (@paolotwix) July 5, 2017

Mas os momentos de Nigella vs. Internautas Revoltados não ficaram por aí. Mais recentemente, em novembro do ano passado, a estrela de cozinha decidiu ensinar a fazer torradas no seu programa da BBC​​ “Nigella’s Eat, Cook, Repeat.” — mas torradas à maneira dela, muito peculiar por sinal.

Para Nigella não basta um pedaço de pão numa torradeira onde depois de tostado é barrada manteiga. Não. Nigella é mais demorada na hora de fazer a sua torradinha. Primeiro o pão torra e Nigella deixa a manteiga derreter sozinha, depois a chef diz que “esta é a apenas a fase um” da dita receita — depois vêm mais umas quantas barradas generosas de manteiga “sempre daquela sem sal” que é assim que a britânica mais gosta. No fim, polvilha a torrada com pequenos grãos de sal marinho. Os fãs e seguidores habituais da autora de cozinha aclamada, sobretudo os britânicos, não ficaram contentes e até questionaram a sua sanidade: “Isto é o que estar trancado em casa todos estes meses de confinamento fez connosco”, escreveu um utilizador do YouTube nos comentários ao vídeo partilhado pela BBC.

A “double buttered toast” dividiu opiniões, mas o peso das negativas da balança foi claro. “É razoável dizer que só a Nigella é que se podia safar desta depois de nos ensinar a fazer torradas”, escreveu Alex Massie, colunista do The Times; “Continuo sem perceber porque é que ela diz para usar manteiga sem sal e depois polvilha com sal, em vez de usar manteiga salgada”, escreveu um internauta cético; “Nigella na BBC2 agora, mostrando-nos como fazer torradas! Graças a Deus por isso, perdi a receita”, disse outro.

A dividir a nação esteve também uma outra receita de Nigella — Marmite Pasta. Quando a trouxe de novo à tona, isto porque já estava num livro de Lawson de há uma década, a chef assumiu que poderia causar controvérsia, mas que era uma das suas receitas favoritas. Marmite é uma pasta escura, salgada e com a consistência pegajosa, feita de extrato de levedura, e muito popular entre os ingleses — mas não tanto na hora de fazer esparguete com ela. Defendeu-se também dos possíveis “ataques” de italianos dizendo que a receita não era sua, mas sim de Anna del Conte, a icónica autora de culinária italiana. “Nãooooo, ela deve ter bebido muitos Spritz. O meu filho que é italiano quase morreu com isto” ou “Tenho de esconder isto dos meus amigos italianos” ou ainda “Vou usar isto para acabar com meu marido italiano, ele pode chorar se vir isto” são apenas alguns comentários no Twitter e Instagram onde a chef partilhou a receita.

Vinho branco e natas: os assassinos da bolonhesa

A icónica chef e autora de livros de cozinha Mary Berry, conhecida pelos seus clássicos culinários à prova de falhas, também já esteve debaixo de fogo quando decidiu fazer Ragù alla Bolognese, no seu programa da BBC 2 em 2017. As instruções da chef de 86 anos para um molho “delicioso” à bolonhesa dividiram os espectadores do programa de televisão quando esta decidiu adicionar dois ingredientes invulgares: vinho branco e natas gordas. Berry disse no programa que lá em casa podiam adicionar “branco ou tinto, o que quer que tenha à mão”, embora ela preferisse o vinho branco na receita.

Depois, vieram as natas que a chef disse ser o seu “segredo” que “só enriquece” a receita. E o caldo estava entornado. “Querida Mary Berry, isto NÃO é Ragu Bolognese. É, porém, um bom molho de tomate”, disse um utilizador no Twitter citado pelo Telegraph, outro rematou com: “Ragu Bolognese?? O que é isso…vinho branco…natas, ervas… está a quebrar todas as regras da cozinha italiana”. Um editor da BBC achou, no entanto, o contrário:“Foi uma Brexit Bolognese. Não precisamos mais dos italianos para nos dizerem como cozinhar. Retomamos o controlo dos pratos de massa. #maryberry”, escreveu.

It was a Brexit Bolognese. We don't need the Italians to tell us how to cook any more. We've taken back control of pasta dishes. #maryberry pic.twitter.com/MuuMAU8aR4 — Lewis Goodall (@lewis_goodall) March 7, 2017

O chef Antonio Carluccio, que morreu com 80 anos em 2017, tinha precisamente criticado no ano anterior os britânicos que estavam a arruinar a comida de Itália, ele que era conhecido como o “padrinho da gastronomia italiana”. A crítica veio sobretudo no sentido do uso de ervas e aromáticas — Berry usou tomilho, louro e manjericão — em tudo o que são receitas italianas, mas Carluccio estava indignado com a bolonhesa em específico.