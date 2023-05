Na década de 1990, a Câmara Municipal de Lisboa recebeu, no âmbito de uma parceria com o BCP, um edifício. O espaço, onde costumavam estar armazenados os computadores que continham a base de dados do banco, foi adaptado e transformado na Reserva Central do Museu de Lisboa, que conta hoje com mais dois armazéns em diferentes locais da cidade. Habitualmente fechada ao público, a Reserva Central vai abrir portas ao público pela primeira vez esta quarta-feira, quando se assinala o Dia Internacional dos Museus, para receber um número muito limitado de curiosos que terão a oportunidade de ver algumas peças curiosas raramente expostas e de ficar a conhecer um pouco melhor o desconhecido mas importante trabalho de conservação e restauro que é feito nos “bastidores” pela equipa do Museu de Lisboa.

A visita desta quarta-feira à tarde, rapidamente esgotada (apenas serão admitidas 15 pessoas), será conduzida por Aida Nunes e Paulo Almeida Fernandes, respetivamente coordenadores dos serviços de conservação e restauro e investigação do Museu de Lisboa. A coordenadora dos serviços de conservação acompanhou o Observador numa visita antecipada à Reserva Central, esta segunda-feira de manhã, que contou também com a presença de Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa, o maior da cidade, com cerca de 100 mil objetos em reserva ou em exposição temporária e permanente. Destes, cerca de 34 mil encontram-se na reserva principal do museu lisboeta, localizada num local ‘secreto’ por razões de segurança. A maior divisão, onde estão as peças de grande dimensão, nomeadamente as de mobiliário, ocupa uma parte substancial do piso térreo do edifício. Será nesta divisão que se realizará a visita guiada. As restantes, onde estão as pinturas, objetos gráficos e têxteis, ficam no piso superior e estarão interditas aos visitantes.

