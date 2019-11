Afinal, Rosa Grilo pode não ter estado no quarto onde o marido terá sido assassinado, no momento do disparo. E terá sido António Joaquim a apertar o gatilho, entre a 1h00 e as 6h00 do dia 16 de junho de 2018. Depois, terá auxiliado a viúva a transportar o cadáver do quarto para a garagem — e para a bagageira de um dos dois carros da arguida. Qual deles? Nunca se descobriu.

A intervenção de António Joaquim poderá ter ficado por ali. Na tese do Ministério Público (MP), Rosa Grilo terá ido sozinha até Álcorrego depositar o corpo do marido junto a uma estrada de terra batida, sem ajuda do amante. “Não era, aliás, preciso”, considerou o procurador Raul Farias, nas alegações finais que decorreram esta terça-feira, no Tribunal de Loures — a última sessão do julgamento antes da leitura da sentença. Depois, a alguns quilómetros de distância, terá largado um saco com um edredão, sacos de plástico e corda de sisal — alegadamente usados para enrolar o corpo do triatleta.

Esta é a última versão de como Luís Grilo terá sido assassinado, apresentada pelo MP depois de 12 sessões de julgamento que permitiram ao procurador elencar aquilo que, no seu ponto de vista, deverá ser dado como provado e não provado. E, no final, pedir 20 anos e seis meses de prisão, no mínimo, para Rosa Grilo e António Joaquim pela morte do triatleta. Que factos serão dados como provados e qual será a sentença? Só se saberá no próximo dia 10 de janeiro — data para a qual foi agendada a leitura do acórdão, que terá em conta tudo o que se passou nas 12 sessões e o que as cerca de 80 testemunhas disseram. Um julgamento com avanços e recuos, muitas versões contraditórias e dados contra e a favor dos arguidos, que o Observador resume agora numa versão de bolso.

A “canseira” que foi a “senhora dona Rosa”

10 de setembro

O arranque do julgamento não trouxe novidades em relação ao que já se sabia das versões que cada lado iria apresentar. Rosa Grilo quis prestar declarações, mas não surpreendeu ninguém. Negou qualquer envolvimento no homicídio do marido e manteve a versão que já tinha apresentado no primeiro interrogatório: a de que o triatleta foi morto por angolanos que invadiram a sua casa em busca de diamantes. E que, possivelmente, tinham usado a arma do amante — que à data estava na da família Grilo. Contou Rosa Grilo que foi ela própria, motivada pelas ameaças que o marido andaria a receber, a ir buscar a pistola à casa de António Joaquim, sem que este soubesse, e a guardá-la na garagem. Mas os angolanos, apesar de terem trazido armas suas, acabaram por lhe apanhar aquela. Qual foi a que disparou o tiro fatal? Não sabe, disse a arguida.