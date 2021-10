Ambos apontam como caminho o reforço da defesa comum europeia. Puxam do chavão “soberania estratégica”, emprestado pela presidente da Comissão Ursula von der Leyen, e batem na tecla da necessidade de a Europa estar preparada para se defender de problemas como possíveis ataques cibernéticos. Com as devidas ressalvas, é claro: “Esse é um debate que se deve ter, sem qualquer tipo de tabu”, diz a eurodeputada do PSD, lembrando contudo que tem um entendimento mais a favor da criação de um exército comum do que a posição maioritária no seu próprio partido. Já Carlos Zorrinho aproveita para dizer que considera que o nome “exército europeu” não é “feliz”, “porque transporta as pessoas para a perceção dos tanques e dos exércitos”. Mas, contas feitas, eles também são necessários, concede.

Como já seria de antever, Gusmão discorda em toda a linha. “A ideia de um exército europeu e de uma política de defesa única é razoavelmente utópica”, afirma, acrescentando ainda que considera que esta é uma oportunidade de “negócio” para as indústrias militares alemã e francesa. “É óbvio que por trás da defesa, da segurança, da guerra, sempre esteve o negócio. Mas também sempre esteve a investigação e a descoberta e a inovação”, aponta Zorrinho, secundado por Pereira. Mais um golo para o bloco central.

Economia e política orçamental: Geringonça 1 – 0 PSD

Mas José Gusmão não desarma. Aproveita o tema EUA para roubar a bola e direcionar a conversa para a área onde se sente mais confortável: a economia. “Há outras coisas que mudaram com a administração Biden e que essas sim são bastante mais promissoras. Por exemplo, no papel da política orçamental e sobretudo monetária, os EUA estão a estabelecer um exemplo notável”, atira, deixando claro que gostaria de ver um Banco Central Europeu (BCE) com uma postura mais semelhante à da Reserva Federal norte-americana.

Carlos Zorrinho apanha a boleia e aproveita para saudar a mudança de atitude recente na Europa, elogiando o recente acordo a 27 para responder à crise económica provocada pela Covid-19 e a abertura de governos como o alemão a uma possível mutualização da dívida. “Neste ponto estou completamente de acordo com o José Gusmão: a política monetária deve servir as pessoas, não deve haver preconceitos em relação à política monetária orçamental”, afirma, dizendo que espera que a UE não volte aos “garrotes orçamentais”. E não sem antes lembrar que no debate do Estado da União aproveitou a sua intervenção para saudar Von der Leyen “por ter aprendido a lição”.