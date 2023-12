O debate era preparatório para o Conselho Europeu, mas a última presença de António Costa no Parlamento transformou-o numa despedida, num momento para a direita voltar a atacar a geringonça (e a forma como o PS chegou ao poder em 2015) e no espaço por excelência para o primeiro-ministro demissionário mostrar que ainda está por cá e a participar ativamente na pré-campanha. No fim, despediu-se com a certeza de que “se alguém o melindrou” no Parlamento, já esqueceu — e de que o PS vai vencer as eleições de 10 de março de 2024.

Foi numa resposta à deputada comunista Paula Santos — que comparou as políticas socialistas ao PSD, CDS, IL e Chega — que António Costa mostrou que, apesar de não ser candidato a primeiro-ministro, está longe de se querer manter à distância daquela que será uma disputa entre um dos seus herdeiros e um PSD que quer, a todo o custo, recuperar o poder. O ainda primeiro-ministro recordou que o PCP fez parte da história que, nos últimos anos, em particular nos tempos da geringonça, permitiu “o aumento do salário mínimo, do salário médio, da reposição de pensões e aumento de pensões acima da inflação” e pediu que à esquerda se acertem agulhas e se redefinam os inimigos.

Apontando como um “grande erro para o PCP e para a esquerda portuguesa” comparar o PS com a direita, António Costa aproveitou o momento para dar uma lição a quem já esteve do seu lado: “A esquerda é plural, o PS representa a esmagadora maioria da esquerda e centro-esquerda; é importante que outras as correntes da esquerda não continuem a definhar e sejam capazes de se afirmar, mas não se voltarão a afirmar continuando a eleger PS como inimigo principal.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.