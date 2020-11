Apesar de a outra pessoa conseguir ser “a almofada e, ao mesmo tempo, o saco de pancada”, o casal tentou estar consciente das adversidades e as conversas de autoavaliação eram frequentes. “Depois daquele choque inicial, tivemos uma conversa em que decidimos que tínhamos tomado o passo inicial de nos juntarmos pela força das circunstâncias, mas que não queríamos que o resto da relação fosse assim. As coisas no futuro tinham de ser mais programadas, como ter ou não filhos. Há muitas pessoas que ficam juntas ao invés de escolherem estar juntas.”

A ideia de que a pandemia acelerou o curso normal de relações não é específica desta história. É, aliás, uma tendência observada em consultório. Aos ouvidos de Catarina Lucas, psicóloga clínica com formação em terapia de casal e especialização em sexologia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, chegaram relatos semelhantes que tanto correram bem, como mal: o confinamento e as adversidades do vírus também ditaram o fim de vários relacionamentos, uma vez que deixaram à tona da água problemas pré-existentes.

“Houve pessoas que foram viver juntas por uma questão de conforto”, comenta a psicóloga para depois lembrar uma história recente, a de dois vizinhos que já se conheciam, e que volta e meia estavam juntos, que aproveitaram a quarentena para viverem debaixo do mesmo teto. Durante o confinamento as coisas correram bem: afinal, estavam ambos a viver “numa bolha” e os fatores externos não interferiam na dinâmica do dia a dia. “Na bolha não conseguimos conhecer o outro na sua totalidade”, alerta Lucas. A relação começa precisamente a enfrentar os primeiros problemas a partir do momento em que os membros do casal começam a desconfinar — um mais do que o outro. O lado social mais agitado de um, escondido debaixo do tapete durante a quarentena, provou-se difícil de aceitar, gerou conflitos e a relação acabou por esfriar. A vizinhança, essa, continua.

Um dos grandes desafios desta convivência acelerada tem precisamente que ver com a dificuldade em manter o convívio com os amigos, o que é fundamental para equilibrar as balanças da relação, seja ela mais antiga ou acabada de nascer. “É isso que permite que a relação se mantenha saudável”, acrescenta a terapeuta de casais Catarina Mexia. “Estar com os amigos, em casal ou de forma individual, traz ar fresco para a relação e permite que a nossa felicidade não dependa exclusivamente do outro”, continua, para depois lembrar o óbvio: 2020 não está propício a grandes convívios, o que deixa as relações sob maior pressão.