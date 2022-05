Da falha no OE ao desconforto da FPF. A falsa partida do secretário de Estado do Desporto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi uma falsa partida. Em pouco mais de um mês o secretário de Estado da Juventude e do Desporto já teve duas falhas que, segundo apurou o Observador, causaram desconforto no setor e dentro do próprio Governo. Num primeiro momento, João Paulo Correia não enviou para o Ministério das Finanças as informações sobre as áreas que tutela para o capítulo “políticas públicas setoriais” do relatório do Orçamento do Estado de 2022. Num segundo momento, quase criava um conflito institucional ao ter reunido com o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, antes de se encontrar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o interlocutor privilegiado do Governo na área do futebol, Fernando Gomes.

Começando pelo Orçamento do Estado de 2022, na versão de outubro, era apresentada entre as páginas 274 e as 277 aquela que era a visão do Governo para as áreas da Juventude e do Desporto, então na tutela do Ministério da Educação. Mas, desta vez, quando Fernando Medina apresentou o Orçamento e o entregou na Assembleia da República, não havia uma única linha sobre estas duas áreas, o que obrigou o Executivo a enviar uma retificação para a Assembleia da República a 26 de abril.

Ao contrário de João Paulo Correia, a outra secretária de Estado que depende da ministra Adjunta, Sara Guerreiro — que entretanto saiu por razões de saúde –, enviou as áreas da sua secretaria de Estado para o relatório do OE, sendo ali apresentadas como “Cidadania e Igualdade” e “Integração e Migrações”, que aparecem entre as páginas 166 e 168.