Porém, a época de ouro de Iglesias esgotou-se em tempo igualmente recorde. Ao fim de apenas sete anos, e de uma cisão interna que fragilizou o partido, de onde saíram fundadores e os que lhe chegaram a ser os mais fiéis, Pablo Iglesias anunciou o fim da vida política ativa na sequência de uma jogada arriscada que correu mal: apostado em salvar o partido da humilhação eleitoral numa altura em que todas as sondagens lhe davam menos de 5% de intenções de voto, decidiu abandonar a vice-presidência do governo para concorrer às eleições regionais de Madrid, anunciando-se como a única solução para cortar o caminho à extrema-direita. Contudo, não passou do quinto lugar. Com 7,21% dos votos, a coligação encabeçada por Iglesias elegeu menos deputados regionais que o Más Madrid (o movimento que resultou da cisão interna no Podemos) e que o Vox (a extrema-direita que o Podemos queria combater). Com a saída da liderança do Podemos prometida desde o início de abril, chegou também ao fim a curta era de Iglesias na política espanhola, anunciada ao fim da noite deste domingo depois de uma votação trágica.

A estreia surpreendente

É preciso recuar até janeiro de 2014 para encontrar as raízes do Podemos. O primeiro passo foi um manifesto publicado no jornal espanhol Público, assinado por cerca de trinta intelectuais, professores universitários, líderes sindicais e ativistas de esquerda que queriam aproveitar as eleições europeias que se aproximavam para levar a cabo uma recuperação da “soberania popular”. Entre a lista de subscritores do manifesto inicial não se encontrava Pablo Iglesias, mas no mesmo dia foi anunciado que daquele documento surgiria uma candidatura intitulada Podemos que teria como cabeça-de-lista o professor de Ciências Políticas na Universidade Complutense de Madrid e analista político, que entre os 14 e os 21 anos havia sido membro da Juventude Comunista. Por ser presença frequente em debates políticos televisivos, Iglesias já era uma cara conhecida do grande público, o que ajudou naquele salto para a política ativa.

O mediatismo de Iglesias levou o Podemos a um primeiro resultado eleitoral surpreendente. Em maio de 2014, o partido recém-fundado obteve 1,2 milhões de votos (7,98%), tendo sido a quarta força política mais votada do país, conseguindo eleger cinco eurodeputados e contribuindo para dissolver a lógica do bipartidarismo na política espanhola. O resultado de Pablo Iglesias deu gás ao Podemos, que nos meses seguintes se converteu num fenómeno de massas. Em agosto de 2014, o Observador incluía Iglesias na lista dos jovens políticos que estavam a revolucionar a política europeia. O novo partido disparou nas sondagens e na popularidade digital, o que conduziu à pergunta óbvia: seria possível para o Podemos voltar a surpreender nas eleições seguintes, as legislativas de 2015?

Com efeito, em dezembro de 2015, o Podemos afirmou-se decisivamente como um partido fundamental no sistema partidário espanhol. Com 20,68% dos votos, elegeu 69 deputados para o Congresso e ficou apenas ligeiramente atrás do PSOE (que teve 22% dos votos) e do PP (com 28,71%). Após décadas de alternância entre PSOE e PP na liderança do governo, o bipartidarismo espanhol dava mostras de ter sucumbido à entrada de novas forças políticas na equação, como o Podemos e o Ciudadaños — e o parlamento fragmentado que resultou das eleições de dezembro de 2015 foi incapaz de chegar a acordo para uma solução governativa.