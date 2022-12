Esta lista não abrange a totalidade do cinema que veio ao mundo no ano que agora termina. O espectro é mais fechados: os filmes que se estrearam em Portugal em 2022. Mas são limites enganadores porque a abrangência é vasta. O resultado é um balanço que percorres diferentes géneros, realizadores com estilos perfeitamente distintos e cenários muitas vezes opostos. Se é possível traçar uma tendência, ela será o retrato realista, a criatividade inspirada por transformações sociais contemporâneas ou muito recentes; e até a realidade de um realizador adaptada segundo as regras da auto-ficção.

“Belfast”

De Kenneth Branagh

Kenneth Branagh evoca a sua infância no seio de uma família protestante a viver num bairro social católico de Belfast, na Irlanda do Norte, em 1969, mesmo no início dos confrontos entre católicos e protestantes, muito eufemisticamente apelidados “The Troubles” pelos locais. Mas “Belfast” não é um filme de fundo político ou de intenção “social” sobre a violência sectária desses tempos. O que interessa a Branagh é mostrar a importância da família, a força dos seus laços e a sua importância e capacidade de resistência, em tempos de paz como de guerra, na alegria como na adversidade. Afetuosíssimo, autêntico e profundamente sentido.

