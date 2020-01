És português, tens 29 anos e és o fotógrafo privado de Madonna… Esta frase tem algum peso… [a conversa entre fotógrafos faz-se assim, em tom informal, tratando-se ambos por tu]

Sou português. Considero que para a minha idade, a minha história de vida é interessante. Mas ninguém em Portugal me contacta. Duas pessoas contactaram-me: o Tiago, que é um amigo meu, e talvez as pessoas da Vogue, que me telefonaram há um ano, quando o meu primeiro livro saiu. Mais ninguém me contacta em Portugal. It’s fine [está tudo bem], I don’t need it [não preciso disso], não vim para Portugal para trabalhar, mas como português acho que seria interessante. Ainda mais fazendo o que estou a fazer hoje em dia: sou a única pessoa que tem acesso ao conteúdo do show [de Madonna] a nível visual e fotográfico, mais ninguém tem. É uma huge thing [uma coisa muito importante], a última vez que ela teve alguém a fazer isto foi nos anos 90, quando fizeram um documentário sobre uma tournée dela. Depois disso, nunca mais deixou ninguém fazer. Portanto, é… kind of a big thing [mesmo um coisa em grande]. Mas as pessoas não dão valor a isso, não percebem, não exploram, não tentam perceber: “Mas espera, este nome é português, quem é esta pessoa?”. Acho que os portugueses não são curiosos.

Este mês, janeiro de 2020, faz um ano que conheceste a Madonna. Como é que isso aconteceu?

Fui convidado para fotografar o behind the scenes [bastidores] do documentário “The World of Madame X”, que foi filmado em Lisboa. Tem o conceito do álbum, o porquê de o álbum ter sido feito em Lisboa, quais foram as inspirações dela, etc, etc.. Tenho um amigo que já conheço há vários anos, o Nuno Xico, realizador português…

… que fez videoclips para a Madonna, certo?

Fez o “Crave” e já trabalha com ela há imenso tempo, há cinco ou seis anos. Contactou-me para fazer os bastidores porque acredita no meu trabalho. Ele é super fechado no mundo dele e não dá oportunidades a muitas pessoas à sua volta, a não ser que acredite mesmo nessas pessoas. Contactou-me e fez todo o possível para que isto acontecesse. Quando me contactaram, já sabia que ia acontecer e vim a Lisboa de propósito.

[imagens de “Welcome to the World of Madame X”:]

Foi no Panorâmico de Lisboa que se conheceram, não foi?

Sim.

Nunca tinhas falado com a Madonna?

Não, nem nunca imaginei que fosse trabalhar com ela. Nem nunca pensei nisso, honestamente. Sempre respeitei a carreira dela, obviamente, como respeito a carreira de muitos artistas que não são do género musical que ouço. Tenho uma direção musical um bocado específica, gosto de rock and roll e música experimental. Há artistas que adoro e com quem adorava trabalhar. Não sou fã, mas não me importava de conhecê-los e fotografá-los, se houvesse uma oportunidade. Com ela nunca pensei que a fosse fotografar.

E não eras fã?

Não. Mas respeito a carreira dela e ainda mais agora, respeito-a imenso e o processo de trabalho dela é incrível. Nunca conheci ninguém assim e pelo que me disseram, pessoas que trabalham com ela, nunca vou conhecer. Nem mesmo o Michael Jackson, o processo de trabalho dele era muito mais calmo do que o dela. Ela é uma inspiração em tudo o que faz. Mete o dedo em tudo, dos pé à cabeça.