Como lida com as pessoas que não acreditam em astrologia e com os chamados haters?

Eu também não acreditava [na astrologia] no início. Pensava que a minha mãe ficava a olhar para um pedaço de papel… Como é que ela conseguiria prever alguma coisa? Eu entendo-os. A essas pessoas digo que não sou uma evangelista. Se não querem saber de astrologia, tudo bem, dá para viver uma vida perfeitamente feliz, mas eu gosto de ter um mapa. Não faz mal se as pessoas não acreditarem, eu respeito-as. Eu adoro astrologia, encorajo as pessoas a fazerem o mapa astral… Digo-lhes para lerem o resumo das minhas previsões mensais (eu escrevo tanto!). As minhas previsões mensais fizeram-me famosa, não as diárias. Aconselho a experimentarem antes de ignorarem.

Quando é que começou a trabalhar com astrologia? E há algum motivo em particular que a tenha levado a aproximar-se da astrologia?

Eu nasci com um defeito de nascença. A minha infância foi consumida por dores terríveis. Tinha dores nas pernas que nunca sabia quando vinham. Quando chegavam eu tinha de ficar na cama, muito quieta, durante seis a oito semanas até o inchaço passar. A maior parte das pessoas não compreendia [o que se passava comigo]. Os médicos não sabiam o que estava errado comigo. Aos 14 anos tive o maior ataque, não melhorei com o passar do tempo e tive de ir para o hospital outra vez — estava sempre a entrar e a sair do hospital, mas desta vez não conseguia andar. Fui operada e foi terrível. Nessa fase ainda só tinha feito oito transfusões. Estive no hospital durante 11 meses.