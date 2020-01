Este filme – “Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias” — fala de um tio seu que a ensinou a desenhar…

No fundo é uma homenagem a um homem desconhecido, a um anti-herói. Ele era um tio fora do comum, era um solteirão e, por isso, tinha muito tempo disponível para os sobrinhos e tratava-nos muito bem. Era um homem bom. Tinha sempre aquele canivete que se vê no filme e nos passeios pelo campo pegava num gaio e fazia rapidamente um pião para brincarmos. Era muito apelativo porque não conhecia outros adultos assim, sem aquela pedagogia que os adultos costumam ter com as crianças. Entre essas atividades incluia-se também o desenho nas paredes com carvão, o que me mostrou que há sempre outras soluções. A minha família era pobre e não havia, como há hoje, papel e lápis em abundância. Ele mostrou que havia outros meios para desenhar e na casa dele era autorizado desenhar nas paredes. Abriu-me a mente e morreu em 2005.

Lembra-se do primeiro desenho que fez?

Não, foram vários momentos. Recordo-me de ele nos dar dicas como: “é importante ter atenção às proporções na cabeça”. Uso muito estas frases icónicas dele no filme.

Quando desenhou pela primeira vez com lápis e papel?

A minha irmã é cinco anos mais velha do que eu e teve um papel muito importante porque a minha mãe tinha uma doença mental e não tinha capacidade para se ocupar de nós, portanto tomava conta de mim. Ela dava-me os cadernos da escola usados e deixava-me usar os lápis dela. Os cadernos já estavam preenchidos, mas tinham aquele espaço no cabeçalho, no rodapé e nas margens que era onde eu desenhava. Havia poucos lápis, um dia eu estava lá a pintar com um amarelo e outro azul, misturei as duas cores e percebi que aquilo dava a cor verde. Chamei logo a minha irmã e para nós foi uma descoberta, dissemos uma à outra que não iríamos partilhar aquilo com ninguém. Achei mesmo que tinha inventado o verde (risos).

Curiosamente, os seus trabalhos não têm muita cor, só em 2013 é que se aventurou na cor.

Não é por não me querer aventurar, é porque gosto mesmo dos tons monocromáticos. Agora também me questiono se isso não está relacionado com o meu tio Tomás, porque os meus primeiros desenhos foram feitos com carvão da lareira, a preto e branco. Também há outra história que pode explicar este meu gosto. Quando tinha quatro anos, o primeiro filme que vi projetado numa sala de cinema na minha aldeia foi “A Quimera do Ouro”, do Charlie Chaplin, portanto a minha primeira memória de imagem em movimento foi também a preto e branco. Anos mais tarde, o Abi conheceu o distribuidor desse filme e foi uma espécie de lição para mim.

Porquê?

Somos o lado marginal do cinema, a curta metragem, e sobretudo a de animação, é o lado marginal do cinema. Vamos feitos saltimbancos por aí mostrar os nossos filmes, às vezes somos bem recebidos, outras vezes menos, umas vezes vezes a sala está cheia, outras vezes tem só três ou cinco pessoas. Mas vamos fazer a nossa missão e o nosso trabalho com o mesmo empenho. Esse acontecimento foi uma lição porque sei lá se daqui a 30 anos vou encontrar alguém que tenha sido marcado por um filme meu.