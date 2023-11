Das intimistas às grandiosas, as salas em torno da Avenida da Liberdade e da Praça dos Restauradores, no centro de Lisboa, voltam a acolher o Super Bock em Stock. Nesta edição, o festival arranca sexta-feira, 24 de novembro, e prolonga-se até sábado, dia 25. Os concertos vão acontecer entre o Coliseu dos Recreios, o Cinema São Jorge, o Capitólio, a Garagem da EPAL, a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Casa do Alentejo e o exterior da Estação Ferroviária do Rossio.

Os bilhetes estão neste momento à venda por 55€ e têm de ser trocados, à chegada, por uma pulseira, na bilheteira do Coliseu dos Recreios. É essa pulseira que dará acesso a todas as salas, sendo que cada uma tem lotação específica. Por isso, se quiser muito assistir a um espetáculo numa sala mais reduzida, será conveniente chegar cedo.

Além de poder fazer os percursos a pé, Avenida da Liberdade acima e abaixo, poderá apanhar boleia no Super Bock Bus, um autocarro que vai circular pela avenida e que será também um palco, com atuações de artistas emergentes. Além disso, para o mesmo efeito estarão disponíveis os Shuttle Via Verde. Pode consultar todas as informações úteis no site oficial do festival. Se o seu destino nos próximos dias for o Super Bock em Stock, leve a nossa sugestão de roteiro consigo.

