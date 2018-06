Mundial '66

Portugal 3 - 1 Hungria, fase de grupos

Portugal realizava o seu primeiro jogo em campeonatos do Mundo, em terras inglesas, com a formação húngara como adversário. A estreia nos grandes palcos foi positiva, com a Seleção Nacional a conseguir a vitória, mas a lesão de Eusébio preocupou Portugal, que não sabia se poderia contar mais com o Pantera Negra.