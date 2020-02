Quais foram as tecnologias mais disruptivas que surgiram na década passada?

É importante percebermos que existem vários tipos de disrupção. Sei que, hoje, muitas pessoas pensam que há apenas uma: a inovação disruptiva, que é uma ótima teoria criada pelo Clayton Christensen, um professor de Harvard. O Clayton morreu esta semana, ele foi o criador do termo “inovação disruptiva” e criou a primeira teoria sobre isto. Este termo refere-se ao facto de as novas tecnologias serem normalmente piores das que existem, mas vão melhorando ao longo do tempo e, eventualmente, tornam-se suficientemente boas para terem outras características que a tornam melhor. Esta teoria explica porque é que os carros japoneses baratos, quando entraram no mercado mundial, tornaram-se melhores e melhores e, eventualmente, as empresas desses carros ficaram as mais conhecidas. E isto explica também o porquê da Mini Mills, que entrou no negócio dos selos, ter acabado por se sair tão bem como a maior a grande indústria dos selos.

Para mim, existem sete tipos de disrupção e a inovação disruptiva é apenas um deles. Podemos ter uma disrupção de novos mercados, que não compete com nada e apenas cria algo totalmente novo que não existia antes. Podemos ter uma interrupção de ponta [em inglês, high-end disruption] onde algo surge como mais caro, mas é melhor do que qualquer coisa que já existia e, com o tempo, vai ficando mais barato. O iPhone era assim. O Starbucks era assim: começaram com uma melhor qualidade e, lentamente, conseguiram vender café mais barato. A Tesla também é assim: a primeira vez que a Tesla surgiu era a melhor, mas era tão cara que nem toda a gente conseguia comprar os seus carros e, por isso, a empresa não conseguia ser disruptiva. Mas depois a Tesla descobriu como fazer um carro mais barato.

Depois há a disrupção de plataforma, que é como a Uber. Há também a disrupção digital, que consiste, por exemplo, na forma como o iPhone veio mudar a tecnologia do fax. Há até um tipo que se chama disrupção de diversidade, onde se acaba com vários tipos de novos produtos. O GPS foi um uma disrupção de diversidade. Ou o computador portátil: permitiu criar uma variedade de novas coisas.