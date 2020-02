Antes de o paciente tomar a decisão final sobre a eutanásia, deve “ter por escrito as informações existentes sobre seu processo médico, as diferentes alternativas e possibilidades de ação, incluindo acesso a cuidados paliativos”. Confirmados todos estes requisitos, nos termos do projeto de lei aprovado, é necessário fazer dois requisitos por escrito com quinze dias de diferença entre eles — um intervalo que pode ser diminuído caso o médico entenda que o doente pode morrer nesse período ou perder capacidade de dar um “consentimento prévio e informado para receber a ajuda para morrer”.

Essa obrigatoriedade de um “consentimento prévio” pode ser dispensado se, verificando-se todos os outros requisitos, o paciente já tiver assinado anteriormente um consentimento semelhante com instruções para a aprovação da eutanásia. Depois de todos estes procedimentos, o doente deve indicar a modalidade de eutanásia que pretende praticar — isto é, se quer que seja um médico a administrar a substância prescrita para a eutanásia; ou se prefere ser ele mesmo a fazer isso. Em todo o caso, o doente estará permanentemente acompanhado por uma equipa médica.

Estados Unidos da América

Sim, mas só em nove estados

Nos Estados Unidos, a eutanásia é julgada em tribunal no quadro de leis referentes ao homicídio do Código Penal do governo federal. Há 34 estados que proíbem expressamente o suicídio assistido, três que proíbem o suicídio assistido através do direito comum (ou seja, tendo em conta as decisões que têm sido tomadas em tribunal, mas que não estão na lei) e quatro que não têm leis específicas sobre suicídio assistido, nem casos de suicídio assistido no direito comum.

Embora a eutanásia não seja aceite nos Estados Unidos, há nove estados norte-americanos onde o suicídio assistido por médicos é legal: Califórnia, Colorado, Hawai, Maine, Montana, New Jersey, Oregon, Vermont e Washington. O estado de Oregon aceita o suicídio assistido desde 1997 e outros dois, New Jersey e Maine, juntaram-se à lista apenas no ano passado.