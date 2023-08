Reza a lenda que durante as famosas lutas dos gladiadores no Coliseu, nos tempos da Roma Antiga, um dos mais fervorosos adeptos da modalidade cultivava um hábito peculiar. Nero, o imperador, costumava levar consigo uma esmeralda polida, a qual tinha sempre em mãos: era através da pedra que o soberano espreitava atentamente a arena. Aquele curioso objeto permitia-lhe assistir às lutas com clareza, dado que sofria de distúrbios de visão.

Nestes últimos dois mil anos, a optometria, naturalmente, deu grandes saltos. E uma grande revolução está em curso: sabia que já é possível eliminar qualquer desconforto e até mesmo as famosas marcas no nariz com uma tecnologia inovadora baseada nas medições biométricas? Em outras palavras: fazem-se medições personalizadas ao rosto de cada pessoa e o resultado são óculos que assentam na perfeição.

Se personalizar a cor, o modelo e a armação tornou-se um recurso possível nos últimos anos, a Alberto Oculista inova uma vez mais ao disponibilizar, em todas as suas lojas em Portugal, a tecnologia VEA – Virtual Eyewear Assistant, um software hi-tech que utiliza registos biométricos individuais para conceber óculos únicos e 100% feitos à medida de cada pessoa. Diga finalmente adeus às orelhas magoadas e às marcas vermelhas e fundas no nariz!

Sabia que na Alberto Oculista é possível criar um par de óculos totalmente à medida do rosto?

Três mil anos de “óculos” – curiosidades sobre a história do artefato

Cerca de 1.000 A.C.

Os Assírios observavam o céu através da “lente Nimrud”, uma peça de cristal de rocha polida

Século XI

No ano de 1021 D.C., Alhazen, um matemático árabe, escreveu, na obra “Livro de Ótica”, sobre o uso de lentes para aumentar as imagens. Perfeitas para melhorar a vista de perto, elas foram posteriormente adotadas pelos monges, que passavam horas a ler nas bibliotecas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Século XIII

Em 1249, os ingleses Robert Grosseteste e Roger Bacon criaram a primeira versão dos óculos propriamente ditos: os artefatos tinham aros de ferro e eram unidos por rebites.

Século XV

Surgiram as lentes para ver melhor ao longe – os modelos mais populares eram o Pince-nez, que se encaixavam como uma pinça à ponta do nariz, e o Lornhons, com uma haste para segurar as lentes corretivas à frente dos olhos. Por serem pouco práticos e caros, apenas a alta sociedade, os intelectuais e os membros do clérigo costumavam usá-los.

Século XVII

Surgiram as hastes fixas, para serem apoiadas nas orelhas. O primeiro modelo foi batizado de Numont. As suas armações finas e leves permitiam mais liberdade de movimento. Nasciam finalmente os óculos como os conhecemos hoje.

Século XVIII

Em 1785, o aclamado cientista americano Benjamin Franklin criou as primeiras lentes bifocais. Com duas lentes à frente de cada olho unidas por uma armação, o acessório permitia que se enxergasse tanto de longe quanto de perto.

Século XX

O desenvolvimento da aviação durante a Primeira Guerra Mundial (1939-1945) fez com que se tornassem necessárias lentes especiais que protegessem os pilotos da intensidade da luz solar. Surgem os primeiros óculos de sol.

Século XXI

A Alberto Oculista disponibiliza, em lojas selecionadas, a tecnologia VEA – Virtual Eyewear Assistant, que permite fazer óculos à medida, a partir dos registos biométricos de cada pessoa. Crie aqui os seus óculos 100% à medida.