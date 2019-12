O que se lê é que “o reforço dos recursos alocados ao SNS e da autonomia financeira das entidades só é sustentável com um reforço do modelo de acompanhamento, monitorização e avaliação do desenvolvimento das funções de gestão nas entidades públicas empresariais (EPE) integradas no SNS” e que essa é “uma das grandes prioridades do Governo para o SNS”.

6 novos hospitais até 2023

Relativamente ao investimento na rede do SNS, o documento do Orçamento do Estado para 2020 prevê a construção de 6 novos hospitais até 2023, o que deverá custar um total de 950 milhões de euros — dos quais, 102 milhões serão já gastos em 2020.

São eles o Hospital Pediátrico Integrado do Centro Hospitalar Universitário – São João, o Hospital Lisboa Oriental, o Hospital Proximidade Seixal, o Hospital Proximidade Sintra, Hospital Central do Alentejo e Hospital da Madeira.

O investimento no Hospital Pediátrico do São João chegará aos 28 milhões de euros, sendo que 23 milhões serão aplicados já no próximo ano. Já a construção do Hospital Lisboa Oriental, que se estima que terá um custo de 470 milhões de euros — dos quais 5 milhões serão gastos já em 2020 —, irá permitir o encerramento de seis unidades do Centro Hospitalar Lisboa Central, “ potenciando ganhos de eficiência no funcionamento da rede, bem como um aumento de produção de, pelo menos, 25% face à produção das atuais unidades.” Este hospital inclui um regime de PPP e equipamentos, e o concurso está em fase de conclusão.

A construção do Hospital Proximidade Sintra, que terá um custo de 51 milhões de euros, ficará a cargo da Câmara Municipal de Sintra e equipamentos a cargos da Administração Central. Relativamente ao novo Hospital Central do Alentejo, o investimento será de 151 milhões de euros, sendo que, em 2020, irão gastar-se já 11 milhões de euros. As obras deverão começar até 2021 e esta unidade irá permitir um “reforço do acesso aos cuidados de saúde” e uma “maior coesão territorial”.

Já o Hospital da Madeira terá um investimento total na ordem de 201 milhões de euros, dos quais 62 milhões serão já para gastar no próximo ano. O Governo vai assegurar o apoio financeiro de metade do novo Hospital Central da Madeira, isto é, “50% do valor da construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospitalar.