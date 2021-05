Alberto Pimenta é chefe de armazém do Infante Sagres desde 1999 e um dos funcionários mais antigos da casa. É responsável por tudo o que entra no hotel, da comida ao material da limpeza, conhece o edifício como a palma da sua mão e comunica diariamente com todas as equipas. “Recebo os fornecedores, faço encomendas e peço orçamentos, é um trabalho mais de backoffice.”

Chegou a cruzar-se com Alexandre Ferreira, filho do fundador, e recorda o atendimento conservador, formal e distante que imperava na época. “Sempre vi o hotel como uma referência na cidade, uma verdadeira relíquia.” Apesar de não ter uma função tão visível para o cliente final, em 2001 cruzou-se com Dalai-Lama na entrada, um dos momentos que recorda com mais simbolismo. “Estava a dar uma entrevista junto à lareira, mas fez questão de cumprimentar toda a gente. Achei-o surpreendentemente comunicativo.” Surpreendente foi também o pedido que recebeu da banda U2. “Pediram quantidades muito grandes de frutos vermelhos para comer ao longo do dia. A maioria das pessoas não pede nada de especial, consomem as coisas locais, mais à base de frutas e legumes.”

Vitrais coloridos, jarros com versos de Camões e cabines telefónicas convertidas em elevadores

Entre novembro de 2017 e abril de 2018, o hotel encerrou para obras, reabrindo com mais 15 quartos, um novo café e uma piscina no terraço. “Foram investidos 7,5 milhões de euros e a autoria do projeto foi do arquiteto portuense António Teixeira Lopes, discípulo do mestre Rogério Azevedo, autor do projeto original”, explica Adrien Bridge, recordando que a intenção do grupo era “seguir o sonho e o bom gosto do fundador Delfim Ferreira”.

Ao longo dos anos foram muitas as tentativas de reabilitação de uma área onde a talha dourada, os tetos trabalhados, a madeira esculpida, os detalhes em ferro e os vitrais coloridos chamam a atenção. Se no passado grande parte das paredes, do teto e do mobiliário foram pintados de preto, a luz natural não abundava nos corredores e todo o hotel tinha um ar sombrio e carregado, hoje o amarelo das paredes, as cortinas brancas e a madeira mais clara fazem com que o espaço se torne mais acolhedor e luminoso.