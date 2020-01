Tentativa honesta de última hora ou manobra política já a pensar nas inevitáveis eleições, a proposta de Pablo Iglesias, quase a fechar o debate da investidura de 25 de julho de 2019, deixou Pedro Sánchez sem resposta. Depois de uma negociação falhada, com o Unidas Podemos a exigir três ministérios para viabilizar o governo socialista, Iglesias abdicava do mais importante para o seu partido: a pasta do Trabalho. Pior: fazia-o, garantiu, por sugestão de um socialista:

“Faço daqui uma nova proposta. Depois de ouvir o seu discurso, recebi uma mensagem de uma pessoa muito relevante no seu partido, uma pessoa com muita autoridade moral dentro do Partido Socialista, que me disse: ‘Ouvi o discurso de Pedro Sánchez. Pede-lhe que vos ceda as competências nas políticas ativas de emprego’. Portanto, estou a seguir a recomendação que me fez alguém do seu partido: renunciamos ao Ministério do Trabalho se vocês nos cederem as competências para dirigir as políticas ativas de emprego neste país.”

Primeiro, silêncio. Depois, burburinho. Só mais tarde, aplausos da bancada do Podemos. Enquanto Pablo Iglesias bebe um pouco de água, Pedro Sánchez cerra o maxilar e abana a cabeça. Nem se deu ao trabalho de responder.

Visto à distância, é possível que Sánchez nunca tenha desejado qualquer apoio. Longe da maioria absoluta no parlamento — com 123 deputados saídos das eleições de abril — deixou os possíveis parceiros à espera várias semanas, insistiu depois em reunir-se com todos os partidos e recusou passar várias linhas vermelhas. Na cabeça do socialista estaria uma ideia: o impasse ficará na quota de responsabilidades da oposição, que vai chumbar o governo, e os espanhóis lembrar-se-ão disso em novas eleições. Se não o pensou ali, repetiu-o até novembro: estabilidade só com um Partido Socialista mais forte.

O problema é que nem mais nem os mesmos: a 10 de novembro de 2019, o PSOE saía das urnas com 120 deputados, menos três que em abril. E Pablo Iglesias voltava a estar ali, ainda com a mão estendida, mas só para receber.