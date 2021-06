Um novo tratamento para o Alzheimer era aguardado há quase 20 anos. Mas a luz verde dada pela autoridade norte-americana do medicamento (FDA, Food and Drug Administration) ao aducanumab, da farmacêutica Biogen, não recolheu o aplauso mundial esperado. Sobretudo porque a agência contrariou o aconselhamento dado pela equipa de especialistas que consultou nesta área.

“Esta foi, provavelmente, a pior decisão em relação à aprovação de um medicamento na história dos Estados Unidos”, disse Aaron Kesselheim, professor de Medicina na Escola Médica de Harvard (Estados Unidos) e o terceiro elemento a sair do Comité Consultivo do Sistema Nervoso Periférico e Central da FDA por discordar com a decisão da agência.

Os especialistas em doenças geriátricas e demência estavam apreensivos em relação aos dados pouco seguros apresentados pela empresa, mas as associações de doentes e familiares mantiveram a pressão sobre a FDA que se mostrava animada com os resultados do medicamento. A farmacêutica, naturalmente, não poderia estar mais satisfeita com o desfecho, especialmente porque estava à beira da falência e com esta decisão poderá vir a faturar milhares de milhões de dólares. A venda do medicamento pode render sete mil milhões de dólares, até 2025, mesmo que apenas 8% dos americanos com doença ligeira façam o tratamento, destacou o New York Times.

FDA abriu a porta a estudos de baixa qualidade para aprovar medicamentos

Quando, em novembro de 2020, a FDA reuniu um grupo de 11 especialistas para rever os dados dos ensaios clínicos apresentados pela Biogen talvez não esperasse ver o produto rejeitado: nenhum dos especialistas considerou haver provas inequívocas de eficácia do medicamento no abrandamento do declínio cognitivo, reportou a Undark. A rejeição, no entanto, não deveria ser uma surpresa já que os ensaios clínicos tinham sido interrompidos em 2019 porque o medicamento se mostrou “inútil”, ou seja, não estava a mostrar qualquer benefício.

O parecer negativo do comité reunido pela própria agência não impediu, no entanto, que o medicamento fosse autorizado num programa de aprovação acelerado especial (normalmente usado em medicamentos contra o cancro). Esta opção pouco comum de ignorar o parecer negativo de um comité independente levou à renúncia de, pelo menos, três elementos, que acusam a agência de não se ter baseado na ciência para tomar a decisão.

“Não é a primeira vez que estou num comité que vota de uma maneira e a FDA decide de outra. [Mas] é a primeira vez que ninguém votou pela aprovação do fármaco — ninguém — e [a FDA] foi contra isso”, disse Scott Emerson, bioestatístico e professor emérito da Universidade de Washington, citado pelo STAT News. Certo é que a FDA não tem de seguir o aconselhamento do painel e foi contra a recomendação em 21% das situações entre 2008 e 2015, mas, nestes casos, a distância entre o sim e o não era pequena, diz o jornal — na presente situação não havia dúvidas sobre a não recomendação.

Numa outra análise à situação, o STAT News destaca que com esta aprovação condicional a FDA criou condições para que os medicamentos possam entrar no mercado com uma menor exigência nos dados de segurança e eficácia, pondo em causa os processo e padrões de qualidade que serviam de modelo para outros países do mundo. Sobre o que vai acontecer na Europa, ainda é cedo para avaliar, disse João Massano à rádio Observador. A Agência Europeia do Medicamento “pode interpretar [os dados] de uma forma diferente”, disse o neurologista.

A autorização concedida a 7 de junho, coloca no mercado o primeiro medicamento que promete tratar o Alzheimer — até agora, todos os medicamentos tinham como objetivo reduzir os sintomas associados à doença. O aducanumab é um anticorpo monoclonal (fabricado em laboratório) que se liga às proteínas amiloides. O objetivo é que esta ligação funcione como uma sinalização para que o sistema imunitário possa destruir as placas amiloides (formadas pela acumulação das proteínas). Não é ainda uma cura, nem reverte as perdas cognitivas, mas poderia abrandar a progressão da doença.

A farmacêutica conseguiu mostrar que, em alguns casos, havia redução das placas, mas falhou na demonstração de que travava ou reduzia o declínio cognitivo — que deveria ser o alvo principal para demonstrar que a terapia funcionava. Durante muito tempo acreditou-se que as placas amiloides eram a causa do declínio cognitivo no Alzheimer, mas isso tem sido colocado em questão. Até ao momento, não foi possível demonstrar em nenhum ensaio clínico que a redução das placas amiloides traga benefícios cognitivos aos doentes com Alzheimer, disse Jason Karlawish, diretor do Penn Memory Center da Universidade da Pensilvânia (Estados Unidos), citado pela Nature News.

Cláudia Almeida confirma, mas acrescenta que as placas amiloides são, ao mesmo tempo, o indicador mais fácil de avaliar. No entanto, diz a investigadora do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa, remover as placas numa fase adiantada da doença pouco efeito tem porque “os neurónios já estão numa fase de morte programa irreversível”.

Mas foi precisamente esta redução na quantidade de proteína amiloide que levou a FDA a aprovar o medicamento, porque “é provavelmente razoável prever um benefício clínico para os doentes”. Ora, a redução na quantidade de proteína em alternativa a uma avaliação real da melhoria cognitiva, agora usada como argumento pela FDA, foi totalmente descartada por um membro da agência na reunião de especialistas em novembro, o que fez com que o painel nem sequer analisasse essa hipótese.

A Nature News destacou ainda que todos os fármacos dirigidos à redução das placas amiloides falharam na melhoria das condições cognitivas. É por isso que os cientistas citados pela revista receiam que se deixe de investir em alternativas e se passe a investir neste tipo de produtos — sem provas dadas — só porque terão alguma probabilidade de serem aceites pelo regulador. Pior, que uma empresa possa simplesmente mudar o tipo de candidatura na FDA para conseguir ver o medicamento aprovado, como alertou um dos conselheiros, citado pelo STAT News.