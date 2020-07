Cada capítulo deste livro é dedicado a uma personagem histórica e é a partir delas que nos conta a história dos Cruzados, como se estivéssemos a ler um livro de ficção. É também uma estratégia comercial ou apenas a melhor forma de apresentar os factos?

Talvez as duas hipóteses estejam certas. A estratégia comercial aproxima-se quase sempre da melhor forma de contar uma história, porque idealmente a melhor forma de contar uma história é aquela que nos leva a vender mais livros. Há hoje muitos livros disponíveis sobre as Cruzadas e, por necessidade, abrangem uma enorme quantidade de material, o que os torna um pouco herméticos para o grande público. Estamos a falar de acontecimentos que se prolongaram por vários séculos e que implicam vastas áreas geográficas. O fio da narrativa é difícil de seguir. Pensei que a melhor forma seria pegar em personagens e a partir daí aprofundar o tema. Claro que podemos ter centenas de livros com centenas de abordagens diferentes, todas são válidas.

No início do livro faz uma pequena lista de obras recentes sobre o assunto, além, claro da lista bibliográfica, que se estende por 14 páginas. As Cruzadas são um tema na moda?

Eu próprio escrevi um antes deste, que incidia sobre os Templários [Os Templários: Ascensão e Queda dos Cavaleiros de Cristo, edição portuguesa de 2019]. Já estou familiarizado com a produção científica acerca das Cruzadas. De facto, é um tema popular nos meios académicos, há faculdades e especialistas de renome que se dedicam a este período e a esta realidade, sobretudo no Reino Unido e nos EUA.

Como se explica isso?

De um ponto de vista meramente académico, as Cruzadas conseguem juntar religião, política, geografia, o que torna o assunto atraente. Dificilmente se estuda a Idade Média sem nos determos nas Cruzadas. Para além disso, há aqui uma ressonância que nos remete para a atualidade. Bem sei que nesta fase em que estamos obcecados com o coronavírus é difícil apresentar este argumento, mas até há pouco, e durante o meu processo de escrita, o terrorismo islâmico e as relações entre o Islão e o Ocidente eram assuntos muito fortes. No fundo, muita gente quis ir à procura das raízes destas disputas e por aí rapidamente se chega à Idade Média e às Cruzadas. Pode ser que dentro de cinco anos a Peste Negra se torne o assunto do momento na investigação científica, por causa da pandemia atual. Os assuntos do momento tendem a influenciar a visão que temos da Idade Média.

Está interessado em escrever sobre a Peste Negra?

Não. Estou a escrever neste momento sobre a Idade Média, vai ser um livro de grande fôlego, e há apenas uma passagem sobre as pandemias. Pelo que leio nos jornais britânicos, muitos historiadores estão a virar-se para a Peste Negra. Pessoalmente, não vejo grande utilidade nisso, porque há diferenças enormes. As consequências da Peste Negra foram catastróficas. Comparar com a Covid-19 seria até uma forma de espalhar o medo. É muito fácil escrever cinco artigos para cinco jornais a dizer que a Peste Negra destruiu o mundo e que hoje podemos estar à beira disso. Não me parece que seja útil.

Disse agora que o extremismo islâmico tem levado as pessoas ao tema das Cruzadas. A ideia de conflito entre civilizações mantém-se?

No mundo pós-11 de Setembro, a Al-Qaeda primeiro e o Daesh depois praticaram atos horríveis de terrorismo com base nessa narrativa, um alegado conflito de civilizações que teria origem precisamente na Idade Média. A propaganda deles diz que a origem do conflito atual está na Idade Média. Se olharmos para a extrema-direita da Europa de leste, mas também em alguma medida a do Reino Unido e bastante a dos EUA, a ideia de “cruzadas” faz parte do discurso e da propaganda, veem-se como cavaleiros templários ou cruzados. Nesse sentido, é muito importante recorrer à história para mostrar a contra-argumentação. Se há quem diga que vivemos uma Cruzada, ao menos que saibam do que estão a falar.

No livro refere-se a um discurso do presidente George W. Bush, dias depois do 11 de Setembro de 2001, quando ele disse que a “guerra contra o terrorismo” era uma “cruzada”. Porque é que o discurso político continua a recorrer a estas metáforas?

Acredito que Bush não soubesse o que estava a dizer. Não sei se ele usou a palavra “cruzada” de forma consciente ou não. Em todo o caso, foi um erro, uma expressão completamente desajustada naquele contexto, porque ia ao encontro da argumentação daqueles que perpetraram os ataques. Caiu numa armadilha e passou o resto da presidência a lidar com os efeitos dessa visão. Os políticos, em geral, falam de “cruzadas” por tudo e por nada, mas muitas vezes não o fazem por oposição ao terrorismo islâmico. Há uma “cruzada contra o lixo nas ruas”, uma “cruzada pela habitação para todos”, etc. É uma palavra sobrevalorizada e creio que muitas vezes eles não percebem o alcance do que estão a dizer.