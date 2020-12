Gonçalo Correia

Adrianne Lenker — Songs (4AD)

Um músico com o coração desfeito isolar-se, pegar numa guitarra e fazer disso matéria-prima de canções é uma história tão velha quanto a história da música popular — fazê-lo como Adrianne Lenker é que é dificílimo. Em Songs, um dos dois discos que editou este ano, a vocalista e letrista dos Big Thief canta (bem) como um gato a lamber feridas mas é a maneira como constrói as canções que mais impressiona. Não é um disco de singles: embora tenha canções maiores (“Anything” e “Zombie Girl”), todas são acima da média.

Não vi ninguém descrever com mais acerto a escrita de canções de Lenker do que o seu colega de banda nos Big Thief, Max Oleartchick, que disse o seguinte à revista New Yorker: “Ela dá um significado grande ao momento em que está a segurar a guitarra. Nunca penso nela a brincar, a tocar uns riffs ou assim”. A guitarra para Lenker “é sempre este instrumento de feitiçaria; é sempre sagrado”, diz Oleartchick. E há realmente uma espécie de mundo encantado e hipnótico nas canções de Adrianne: tem originalidade e instinto a compor melodias, escreve letras espantosas, sabe cantá-las e os arranjos, por mais simples, distinguem as canções umas das outras e distinguem-na de outros que fazem canções à guitarra. É por isso que não é fácil atribuir-lhe referências, compará-la com compositoras e cantoras que vieram antes. É por isso que é única.

Lina e Raul Refree — Lina_Raül Refree (Glitterbeat)

Perdoem-nos os puristas, mas já sabíamos que o fado cantado soa bem, muito bem mesmo, acompanhado por um piano — sabemo-lo das composições de Oulman para Amália (já reveladas até no seu formato mais puro, em ensaios com voz e piano), sabemo-lo por exemplo ao ouvir discos como o que juntou Carlos do Carmo a Bernardo Sassetti ou mais recentemente Camané a Mário Laginha. E sabemos que o fado pode ser cantado com outros instrumentos inusitados que não o piano ou as mais tradicionais guitarras portuguesas e violas: num disco recente de Carminho ouvíamos, além de piano, uma voz fadista conjugar-se muito bem com uma pedal steel guitar.

Mas este Lina_Raül Refree é outra coisa. Lina é uma fadista mais habituada a cantar nas casas de fado (onde não há distância para o público nem artifícios: há só voz, dramaturgia na interpretação das palavras, emoção), Raul Refree é um produtor e musico catalão que já trabalhou com Rosalía, Sílvia Perez Cruz, Lee Ranaldo ou Luísa Sobral. Juntos, pegaram em fados cantados por Amália, retiraram-lhes os instrumentos de acompanhamento mais tradicionais e preencheram-nos com teclados e sintetizadores. Eis um exercício bem conseguido de reinvenção da tradição: as versões, inesperadas, são todas ótimas, da tensão que se reconstrói nesta nova “Medo” a uma espécie de suspense noir de “Cuidei Que Tinha Morrido” ou “Maldição”, passando por uma interpretação muito original de “A Mulher Que Já Foi Tua”.

Tristany — Meia Riba Kalxa

É português um dos discos mais originais e livres que se ouviram nos últimos anos. O gosto pelo risco, por subverter as fórmulas de canções e géneros é notório em Meia Riba Kalxa, álbum de estreia do português Tristany — algo que não sustentaria por si só o destaque, não fosse este um exercício que nunca soa gratuito na subversão, nunca expansivo só pela mera vontade de “brincar” com os sons. “Rapepaz” é uma das mais bonitas canções escritas em língua portuguesa deste novo milénio, “Aciclas” é uma montanha-russa de ritmos, do rap ao funaná, “O Menino Ke Brinkava Com Bonekas” é uma espécie de soul-eletrónica comovente movida a Xanax, “Mark Landerz” tem rimas e um sentido de construção melódica absolutamente certeiros e as duas partes de “Verde” (a primeira com participação de Chullage) encerram o disco em beleza.

Em Meia Riba Kalxa, disco em que Tristany se propõe a refletir, cantar e rimar aquilo que viu e aprendeu enquanto crescia na periferia e na linha de Sintra, cada canção parece poder conter três ou quatro canções diferentes em si e ouve-se de tudo: sons de ambiente e rua, conversa entre amigos, rap lo-fi, uivos, canto baladeiro e emotivo à Frank Ocean, canto árabe, hip-hop e R&B psicadélico, batidas de afro-dança à Príncipe Discos, pozinhos de jazz. Percebe-se que Tristany passou muito tempo a trabalhar cada tema e cada som — e este disco entra diretamente na lista dos melhores OVNIS da música popular portuguesa. Dos discos nacionais de 2020, atenção ainda a Vias de Extinção (Benjamim), Julio Resende Fado Jazz Ensemble (Júlio Resende), Eva (Cristina Branco), Revezo (Filipe Sambado), Não Fales Nela Que a Mentes (Nídia), Véspera (Clã), Kriola (Dino D’Santiago) e Madrepérola (Capicua).

Fleet Foxes — Shore (Anti-)

Seria muito justo que estivesse aqui destacado Gold Record, mais um grande disco de Bill Callahan — como destaque mereceriam também outros bons álbuns editados este ano, como o celebrado Fetch The Bolt Cutters, de Fiona Apple, a eletrónica feita matéria de belas canções dançantes de Suddenly (Caribou), a folk apurada de Song For Our Daughter (Laura Marling), o excelente novo registo que aos 79 anos Bob Dylan ainda conseguiu encontrar para as suas canções em Rough and Rowdy Ways, o rap gourmet de Burden Of Proof (Benny The Butcher), o jazz de intervenção de Who Sent You? (Irreversible Entanglements) e o de Ambrose Akinmusire, a afro-pop de Twice As Tall (Burna Boy) ou o indie-rock de Every Bad (Porridge Radio) e Snapshot of a Beginner (Nap Eyes) *.

Se nenhum desses discos está aqui é porque os Fleet Foxes, banda de gente barbuda e campestre que gosta de fazer canções como se vivesse numa montanha de hippies que querem cantar epicamente as suas alegrias e as dores, fizeram o melhor disco da carreira. Três anos depois de Crack-Up, os Fleet Foxes elevam a fasquia, chamam outras vozes (o disco começa cantado por Uwade Akhere, que também cantará noutras duas faixas; mas as duas filhas de Hamilton Leithauser, dos Walkmen, Kevin Morby, Meara O’Reilly, Tim Bernardes e Juliet e Faye Butters também cantam), assinam grandes canções como “Sunblind”, “Can I Believe You”, “Jara”, “For a Week Or Two” e “Shore” e conseguem uma coisa difícil numa banda que vive tanto de um truque, as harmonias e crescendos vocais: conseguir que as canções se distingam minimamente umas das outras e tenham nuances próprias.

* E ainda podíamos falar de mais jazz eclético (Avishai Cohen, Jeff Parker, Jyoti, Tonny Allen & Hugh Masekela, Kassa Overall, Shabaka and the Ancestors), eletrónica (Against All Logic, Disclosure), hip-hop e R&B (Tom Misch e Yussef Dayes, Mac Miller, Jay Electronica, Ka, Nas, Pink Siifu & Fly Anakin, Quelle Chris & Chris Keys), do Brasil-maravilha de Carne Doce (Temporal) e Letrux (Letrux Aos Prantos), da energia de Yves Tumor (Heaven to a Tortured Mind) ou da soma ao cancioneiro clássico conseguida por Kevin Morby (Sundowner), Bill Fay (Countless Branches), Waxahatchee (Saint Cloud), Phoebe Bridgers (Punisher), Swamp Dogg (Sorry You Couldn’t Make It), Charley Crockett (Welcome to Hard Times), Tenci (My Heart Is An Open Field) e Jennifer Castle (Monarch Season).

Sault — Untitled (Black Is) (Forever Living Originals)

Durante uns tempos ninguém fazia ideia de quem fazia parte desta banda-mistério, que em 2019 editou dois álbuns e neste 2020 repetiu a dose. Aparentemente já se sabe alguma coisa: é garantido que do coletivo faz parte “Inflo”, produtor que trabalhou em discos recentes da rapper e cantora Little Simz (de quem é amigo de longa data) e do cantor e compositor Michael Kiwanuka. E acredita-se que também Cleo Sol (antiga colaboradora de Little Simz, autora de uma soul eletrónica que se ouve por exemplo no disco a solo que editou este ano: Rose In The Dark) e a rapper norte-americana Kid Sister (Melisa Young) fazem parte da cooperativa.

Misturando batidas de hip-hop, soul eletrónica, coros e uma produção de som de grande gabarito, este Untitled (Black Is) começa a grande nível e agarra rapidamente o ouvinte: “Stop Dem”, a segunda faixa, é uma espécie de canto negro comunitário com batidas a preceito; “Hard Life” tem uma grande voz a cantar e percussão forte mas transforma-se em canto emotivo e épico; “Don’t Shoot Guns Down”, tem pedidos à polícia para não disparar e com uma percussão que alimenta a tensão; e “Wildfires” é jazz e soul eletrónica (R&B moderno, digamos) bem misturadas no mesmo caldeirão. Daí vai sempre bem, sempre com groove, boas batidas modernas, palavras interventivas e necessárias. “Bow”, com Michael Kiwanuka, junta funk e africanismo a este caldeirão de música negra; “Black”, “Eternal Life” e “Monsters” levam o ouvinte para paisagens mais cósmicas na segunda metade. É um disco que dá seguimento ao que Solange Knowles fizera no ano passado em When I Get Home, mas tudo isso expandido para um som mais comunitário, coral e grupal.