É possível que, até ao momento, “Genera+ion” não tenha surgido no radar de muitos dos que vão acompanhado as (muitas, serão de mais?) estreias do mundo das séries, semana após semana. Esta é uma produção “com” adolescentes, mas não é “sobre” adolescentes — ou pelo menos não o é de acordo com aquilo que tal rótulo costuma significar. As sinopses e outras descrições rápidas tendem a apresentá-la como uma série que fala sobre a Geração Z e respetivos problemas; e que é das poucas – senão a única – a fazê-lo bem. Tudo isso está certo, mas não está completo. Porque omite o que “Genera+ion” tem para lá disso. Se por um lado é raro ver adolescentes retratados com uma perspetiva tão real, fluída e natural, é ainda mais raro vê-los no ecrã de uam forma que nos faz deixar de pensar neles como adolescentes, como se fossem uma sub-espécie de seres humanos, mas sim como gente de corpo inteiro. Essa é a grande virtude da série que está disponível na HBO Portugal desde março deste ano.

Criada por uma adolescente, Zelda Barnz, e pelo seu pai, Daniel Barnz (realizador de filmes como “Cake – Um Sopro de Vida” ou “Nunca Desistas”), “Genera+ion” é — como diria um dos melhores clichés para usar neste momento — uma força da natureza. As suas personagens não parecem reais, são vivas. O desenrolar das suas vidas é inesperado e, simultaneamente, expectável, porque é-nos revelado em linha com o nosso comportamento, em linha com a vida real. Depois de ver “Genera+ion”, quase tudo o resto que anda por aí sabe a pouco. Não por uma questão de qualidade, mas pela forma como quase tudo se reduz a géneros e a fórmulas. “Genera+ion” só quer contar a história das suas personagens e convidar o espectador a fazer parte desse caminho. Parece simples, mas é algo muito difícil de conseguir.

A série é emocionalmente visceral. Dança com o próprio humor e cada episódio tem uma estrutura ou perspectiva autónoma, deixando o espectador em constante alerta para o que se está a passar. Os dezasseis episódios – que se estrearam em duas partes ao longo dos últimos meses – estão todos disponíveis na HBO Portugal. Estivemos à conversa com os criadores, Zelda e Daniel Barnz, filha e pai, criadora e co-criador desta viagem emocional.

[o trailer de "Genera+ion":]

Daniel, o que o levou a saltar do cinema para a televisão? E deixo já outra pergunta: porquê fazê-lo com uma série sobre adolescentes… ainda que não seja bem assim?

Daniel Barnz (DB) — Obrigado por deixares esse aviso. Tem piada como as pessoas, inconscientemente, descrevem “Genera+ion” como um programa sobre adolescentes, ou sobre a escola secundária. E tem graça, claro, porque as mesmas pessoas acabam quase todas por chegar à conclusão de que “é sobre muito mais do que isso”. Mas enfim. A minha carreira é o cinema independente. Há uma sobreposição interessante, porque, de certa forma, olho para “Genera+ion” como dezasseis pequenos filmes independentes. Cada um tem a sua estrutura, o seu tom. Sempre gostei de televisão e algo que há muito desejava era passar um tempo mais prolongado com personagens. Porque no cinema temos aqueles noventa minutos, ou duas horas, para viver com elas, criamo-las, deixamo-las sair cá para fora e está acabado. O que é maravilhoso com a televisão é que é esta coisa viva, que respira, continua, podemos pegar numa personagem e explorá-la ao longo de dezasseis episódios e mostrar diferentes cores, nuances. Para uma personagem como Chester [Justice Smith] foi algo crítico, porque poderia facilmente cair em clichés ou maneirismos. O que queríamos era criar uma personagem corajosa, forte, queer, que é esperta, extrovertida, mas que no seu interior tem uma grande solidão, que é muito inteligente, consegue citar Kafka e RuPaul ao mesmo tempo. Para explorar uma personagem assim, precisamos de episódios. Esse é o apelo deste tipo de meio. E, como pai, o que mais quero é passar tempo de qualidade com os meus filhos. E quando a Zelda veio com esta ideia, de explorar as personagens num cenário de escola secundária e começou a falar disso como um programa de televisão, adorei a oportunidade. Não só iria satisfazer uma necessidade criatividade minha, mas também dar-me a oportunidade de passar tempo com a minha filha antes dela sair de casa e partir para o mundo.

Tenho de perguntar à Zelda: como é que foi trabalhar com o seu pai?

Zelda Barnz (ZB) — Basicamente, quando tinha 15 anos, assumi-me, durante umas férias de verão. E comecei a aperceber-me, à medida que tinha conversas com as pessoas, que não estava a ver representação positiva do universo queer no entretenimento. E queria ver algo que celebrasse os miúdos queer e que não os tolerasse apenas. Ao mesmo tempo, comecei a ter estas conversas com a minha família, sobre como a queerness agora é diferente daquela que existia há 20 anos. Começámos a falar destas diferenças, das mudanças geracionais. Tive esta ideia de contar a história de como a queerness é agora. Ao falar com o meu pai, ele disse-me que queria fazer isto comigo. Trabalhámos ideias juntos e desenvolvemos tudo a partir daí. Tem sido uma parceria fantástica, estou muito feliz que o tenhamos feito juntos.