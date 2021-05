Na altura deste incidente, que levou a uma escalada de tensão na conturbada relação da Turquia com a UE, falou-se em chantagem e tentativa de pressão, numa altura em que Ancara procurava ganhar apoio ocidental na guerra da Síria e ter mais concessões por parte da UE no âmbito do acordo que assinaram em 2016 para limitar o fluxo de migrantes. No caso de Ceuta, as acusações por parte de Bruxelas repetiram-se, com o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, a afirmar que a UE “não se vai deixar chantagear por ninguém”, palavras repetidas pela ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles.

As palavras duras vieram também com promessas de retaliação, com Bruxelas a ameaçar que, caso as autoridades marroquinas voltassem a abrir as suas fronteiras terrestres, a assistência financeira a Rabat estaria em causa — segundo o El País, desde 2007, Marrocos terá recebido mais de 13 mil milhões de euros da UE. As verbas dadas a outros países para impedirem os migrantes de chegarem a território remete-nos para a questão central da política migratória europeia dos últimos anos.

“Em 2016, a UE decidiu que não queria ser confrontada com qualquer situação de caos ou de movimentos descontrolados como o que aconteceu nesse ano e em 2015. Por isso, decidiu que os países terceiros seriam os parceiros decisivos para conseguir esse objetivo”, contextualiza ao Observador Hanne Beirens, diretora do Migration Policy Institute na Europa, um think tank especializado em políticas de imigração, com sede em Bruxelas.