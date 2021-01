Pence foi o primeiro, logo às 8h00 de sexta-feira, 18 de dezembro, juntamente com a mulher e o vice-almirante Jerome Adams, o Cirurgião Geral do país, num evento filmado e transmitido para todo o mundo através dos canais da Casa Branca. “Reunimo-nos hoje aqui no final de uma semana histórica para dizer ao povo americano que a esperança está a caminho”, congratulou-se o ainda vice-presidente, de 61 anos, logo depois de garantir que a injeção tinha sido indolor: “Não senti nada”.

WATCH: VP Mike Pence just received the Covid-19 vaccine at the White House pic.twitter.com/TLybbGIBux — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 18, 2020

“A Karen e eu estamos mais do que felizes por podermos dar este passo antes de esta semana chegar ao fim e por podermos tomar esta vacina eficaz e segura que garantimos e produzimos para o povo americano”, continuou de seguida.

Joe Biden, que foi vacinado dois dias depois, também em frente às câmaras mas a partir do Delaware, onde tem residência, já recebeu entretanto a segunda dose da vacina da Pfizer, justamente esta segunda-feira, 11 de janeiro. “Estou a fazer isto para demonstrar que as pessoas devem estar preparadas para o momento em que a vacina esteja disponível para tomar”, explicou o presidente eleito dos Estados Unidos, 78 anos e parte do grupo de risco. Para além da sua mulher, Jill, também Kamala Harris, sua vice-presidente, e o marido, Doug Emhoff, receberam a vacina.

Today, I received the COVID-19 vaccine. To the scientists and researchers who worked tirelessly to make this possible — thank you. We owe you an awful lot. And to the American people — know there is nothing to worry about. When the vaccine is available, I urge you to take it. pic.twitter.com/QBtB620i2V — Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020

Em todo o mundo, foram vários os países que decidiram inocular primeiro contra a Covid-19 os líderes políticos mais destacados — Portugal, como se percebeu logo aquando da apresentação do plano nacional de vacinação contra a doença, e como esta segunda-feira à noite foi recordado, com a notícia de que o Presidente da República tinha recebido um teste positivo para o novo coronavírus, não foi um deles.

Ainda assim, e apesar de entretanto Marcelo Rebelo de Sousa ter tido um resultado contraditório em duas outras análises, isso poderá mudar, disse esta terça-feira ao Observador Francisco Ramos, o coordenador da task force criada para gerir o processo de vacinação, revelando que a inclusão dos líderes políticos no grupo prioritário “ainda está a ser equacionada”.

“Desde quando é que não fazer nada é uma função essencial?”

Apesar de questionado sobre que argumentos pesaram na decisão inicial de deixar os mais altos representantes do Estado de fora do processo de vacinação, Francisco Ramos, ex-secretário de Estado e da Saúde, não quis responder. Nos Estados Unidos, uma das principais críticas dos que são contra a vacinação prioritária dos políticos tem por base o privilégio de classe. E, curiosamente, neste caso, até tem surgido por parte de outros políticos eleitos.

“O Congresso tem de deixar de se tratar a si próprio como uma classe política especial”, disse em comunicado Brian Mast, republicano e membro da Câmara dos Representantes, garantindo que ia esperar até haver uma maior quantidade de vacinas disponíveis para tomar a sua dose.

Chris Sununu, 46 anos, também do Partido Republicano e governador do New Hampshire, recorreu ao Twitter para criticar a prioridade do Congresso em relação aos grupos de risco e atirou uma farpa afiada aos “colegas” do Capitólio: “Desde quando é que não fazer nada é uma função essencial?”.

Since when is doing nothing an essential function? It’s ridiculous that Congress is cutting in line ahead of folks in Long Term Care. I’ll be the first in line to get the vaccine when it’s my turn. Do your job & pass a relief package or fire them all. https://t.co/F4KlMjGnRf — Chris Sununu (@GovChrisSununu) December 19, 2020

Já Donald Trump, que em outubro esteve infetado e chegou a estar hospitalizado com Covid-19, tem-se mantido silencioso sobre o assunto, depois de em dezembro ter dado ordem para reverter o plano que determinava os membros superiores da sua administração estariam entre os primeiros a receber a vacina — a partir desse momento, “a menos que especificamente necessário”, deixou de haver prioridade para a equipa do ainda presidente.