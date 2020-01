“Presidente, é da minha idade”, gritou um homem na direção de Marcelo Rebelo de Sousa quando, nos últimos dias de 2019, o Presidente da República visitou as zonas mais afetadas pelas inundações decorrentes das depressões Elsa e Fabien, em Montemor-o-Velho. “Faço a oito de dezembro”, continuou. “Em dezembro também? Então é mais velho quatro dias. Somos sagitários. É boa gente”, atirou Marcelo Rebelo de Sousa, como já antes contou o Observador.

Já não basta saber o nome, a profissão ou a idade. A data de nascimento de uma pessoa tornou-se tema de conversa — e os signos, e as características a eles associadas, aparecem como explicando traços de personalidade. Com Marcelo Rebelo de Soousa, mas especialmente entre os millenials. Não é que eles acreditem necessariamente em astrologia, mas, depois da onda cavalgada por gerações anteriores, com mais tabu à mistura, parece que a astrologia voltou a fazer parte das nossas vidas e, sobretudo, do nosso telemóvel e conta de Instagram, com espaço para novos negócios. Aplicações e memes nas redes sociais são as novas plataformas para ler os astros.

The Washington Post, The New Yorker, The Atlantic e The Guardian são exemplos de publicações internacionais que, desde o início de 2018 até ao último mês de novembro, dedicaram extensos artigos ao tema e tentaram responder a uma mesma pergunta: que relação é esta que une os millennials à astrologia? Hoje, se algo corre mal ou se um aparelho eletrónico dá problemas, culpa-se o Mercúrio que está retrógrado. Não é bem claro — para quem não estuda o assunto — o que é que isto quer dizer, mas isso não impediu a expressão de se popularizar nas redes sociais. Mandar mensagem à mãe a perguntar a que hora nascemos é também um ritual que vem ganhando adeptos. Quem nunca.

Astrologia e Instagram, uma relação de sucesso

Uma pesquisa rápida permite-nos descobrir várias contas de Instagram que se dedicam a aligeirar o vocabulário e os significados dos astros. “Drunkstrology” é um exemplo. Foi criada por Tayla Jones, de 23 anos, e por Sam Gorman, de 24. Ao The Washington Post, Jones explica que as imagens que publica fazem com que as pessoas falem sobre as suas personalidades, emoções e experiências de vida de uma forma que, caso contrário, provavelmente não o fariam. A astrologia, diz, faz com que expressar os sentimentos “seja uma espécie de jogo”. Isto não é sobre fazer futurologia, mas sobre explorar o self.

Tanto a conta “Drunkstrology” como a “Not All Geminis” têm cerca de 500 mil seguidores. A segunda tem a seguinte apresentação no topo da página: “Memes sobre os astros”. Pelo respetivo feed há um pouco de tudo transformado nos mais variados memes: dos medos dos diferentes signos — o Carneiro, por exemplo, teme ser insignificante na vida dos outros — a estados de humor e preferências sociais. Todos os posts têm milhares de gostos.

Em Portugal, destaca-se a “Astrologia de Grey”, criada a 3 de maio de 2018. Se o primeiro post tinha apenas 19 gostos, um dos mais recentes, com data de 10 de dezembro, já soma mais de 400. São 14 mil seguidores, um número que, para a escala portuguesa, tem alguma expressão. Telma Gonçalves, de 31 anos, é a “Mana Grey” que num registo quase diário lê os astros e antecipa o que podemos esperar daquela segunda-feira ou da semana inteira.

Foi quando um dia, aos 24 anos, Telma caiu de repente na rua e já no hospital descobriu que tinha cancro nos ovários que o destino da astrologia começou a adivinhar-se. Embora tivesse crescido num meio em que falar dos astros era normal, nunca pensou que o seu futuro passasse por aí. Agarrada à cama do hospital, e sem nada de melhor com que se entreter, tentou procurar respostas para a condição médica na série “Anatomia de Grey”. “Não criei logo a página, foi um processo lento. As minhas amigas iam sempre fazendo perguntas e recebia mensagens a perguntar ‘Como está o dia de hoje?’. Tenho noção de que estes assuntos eram tabu, hoje são menos, mas quis criar uma página ligeira. Quando a criei estava a ver “Anatomia de Grey” e lembrei-me de como tudo começou”, recorda ao Observador. Telma explica que a astrologia funcionou como uma porta para encontrar alguma justificação na vida, um sentido maior. “Não confiava em mim. É um bocado isso que descobres na astrologia.”

Atualmente, entre os mais de 14 mil seguidores estão sobretudo mulheres dos 25 aos 34 anos (o que corresponde a 43% do público da página). As restantes faixas etárias concentram-se nos 18 aos 24 anos (29%) e nos 35 aos 44 anos (20%); 95% são mulheres, 5% são homens. “O que as pessoas mais procuram saber é o que se passa nas suas vidas. Os temas mais recorrentes são o trabalho e o amor.”

Importa assinalar, tal como já antes fez o The New York Times, que a astrologia ajuda a criar conteúdo viral na internet, ao providenciar “uma estrutura fácil para material infinitamente personalizado, que tem como alvo mulheres e dá acesso à nostalgia dos anos 90. É um quiz cósmico do BuzzFeed”. A autora deste artigo em particular lembra ainda que os horóscopos sempre foram adaptados ao público alvo e que a imagem dos símbolos astrológicos mudou e atualizou-se. “Não é preciso acreditar na astrologia para gostar dela. Essa posição é melhor exemplificada no meme do Twitter ‘astrologia é falsa, mas…'”.

Aplicações para ler as estrelas e o negócio de milhões

A popularidade da astrologia é muitas vezes explicada como o “resultado do declínio da religião organizada e o crescimento da precariedade económica”, escreveu a revista The New Yorker. A astrologia não é uma ciência: não há qualquer prova científica de que um signo do zodíaco se correlacione com a personalidade de uma pessoa, lembra a The Atlantic, ainda que o sistema tenha a sua própria “lógica” — o mais provável é que a maioria de nós saiba qual é o nosso signo solar, baseado na localização do sol no dia em que nascemos, mas para a astrologia também conta a posição da lua e dos outros planetas. “O que é suposto os horóscopos fazerem é dar-nos informação sobre o que os planetas estão a fazer agora e no futuro, e de que forma é que isso afeta cada signo”, lê-se ainda.

A primeira coluna de um jornal dedicada aos astros data de agosto de 1930, no rescaldo do colapso da bolsa de Nova Iorque um ano antes, e foi publicada no tabloide britânico Sunday Express. O mote para a estreia astrológica teve que ver com o nascimento da princesa Margaret, a 21 de agosto de 1930. Com o título “O que as estrelas preveem para a nova princesa”, o sucesso foi grande, até pelo que o astrólogo R.H. Naylor escreveu: que a princesa teria uma vida “agitada” e que “eventos de uma importância tremenda para a família real e para a nação” aconteceriam no seu sétimo aniversário — a data corresponde à abdicação da coroa por parte do tio, Edward VIII, que obrigou a que o seu pai, George VI, se tornasse rei. Depois da previsão algo certeira, Naylor tornou-se uma estrela e a coluna ganhou vida semanal.

Nos anos 1960 e 1970, a astrologia viveu tempos de ouro na fase da “New Age”. Depois, remeteu-se sobretudo aos horóscopos diários publicados nas últimas páginas de jornais e de revistas essencialmente femininas. Agora, com a chegada do ano 2020, os astros parecem ter-se alinhado para cativar a atenção dos millennials. Co-Star, Sanctuary e The Pattern são exemplos de aplicações astrológicas de sucesso — e o que veio primeiro, o mercado das aplicações ou o interesse das pessoas? A primeira oferece atualizações diárias (por vezes as mensagens não são as mais claras) e mostra-nos os amigos com quem somos mais compatíveis. Foi esta a aplicação que, em abril de 2019, angariou mais de 5 milhões de dólares em financiamento. Em abril último, a app tinha mais de 3 milhões de utilizadores registados, sendo que, atualmente, conta com 1 milhão de seguidores no Instagram. Apesar da popularidade, a Co-Star não está imune a alguma controvérsia, sobretudo por causa das notificações, por vezes estranhas, que vai enviando aos seus subscritores.

I’m deleting my Co-Star app because I don’t think messages like this are good or helpful. pic.twitter.com/Jn2YWcl0Kv — TONI TONE (@t0nit0ne) November 14, 2019

Rita (nome fictício), de 28 anos, usa a Co-Star há sensivelmente seis meses. Instalou-a por sugestão de uma amiga. Está atenta às notificações que a app envia e “três vezes por semana” clica nelas para saber mais detalhes. Fá-lo essencialmente por curiosidade e garante que não toma decisões com base nas mensagens vindas dos astros. “Não acho saudável deixar que isso me defina, ou que defina a minha vida, como muita gente deixa”, desabafa ao Observador. Ainda assim, admite que “desde sempre” achou o mundo dos signos interessante: “Isso começou porque aparentemente tenho um signo que faz as pessoas dizer ‘ui'”. É escorpião. “Desde pequena que tinham essa reação comigo. Então comecei a olhar, acima de tudo, para o meu signo e para as características associadas. Achava muita graça ao facto de a maioria ser consistente com os meus traços de personalidade.” Rita não consulta horóscopos da maneira tradicional e tem preferência por saber como o signo solar, o ascendente e a lua interferem na personalidade das pessoas à sua volta. “Dou por mim a estar atenta à maneira de agir, pensar e de estar das pessoas, públicas ou minhas conhecidas, e a fazer apostas comigo própria do tipo ‘deve ser Gémeos'”, continua. A astrologia é o fio que une conversas entre amigos que vão além das gerações mais novas. “Tenho uma prima na casa dos 40 que sempre adorou o tema. E a minha irmã [de 42 anos], tal como eu, sempre achou ‘piada’.”

A aplicação The Pattern, apesar de também assente na leitura dos astros, é bastante diferente da Co-Star. Depois de inserida a data de nascimento, o local e a hora, oferece leituras aparentemente personalizadas — desde as expectativas em relação ao amor e a definição das relações ideais ao nosso propósito no mundo (os tópicos variam de pessoa para pessoa). Já a Sanctuary, além dos horóscopos diários, permite falar com astrólogos, serviço que tem um custo extra associado. “A astrologia é uma forma incrível de ver uma história sobre nós próprios”, disse Ross Clark, CEO da aplicação, ao The Washington Post. “O mapa [astral] é a representação de diferentes elementos de nós próprios ou partes da viagem que é a nossa vida.”