Das cartas do avô, Claire Messud fez "Esta Estranha e Acidentada História": "Um segredo familiar pode guardar o maior dos romances"

Como era a sua convivência com o seu pai, fazia-lhe perguntas sobre o passado?

Ele não falava muito sobre a infância. Era um homem de negócios, viajava muito. Fazíamos coisas com ele, mas estávamos muito mais com a minha mãe. Depois fui para um colégio interno com 14 anos e para a faculdade com 16. Portanto, acho que na fase em que poderia ter perguntas, não estava sequer em casa. Mas, em conversas com o meu marido, fui percebendo que havia coisas na família dele que ele também não questionava. Acho que é comum.

Sobretudo nas gerações passadas.

Sim, há coisas sobre as quais não falamos, apesar de sentimos que há qualquer coisa por dizer.

Ficou claro desde o início que esta seria uma história ficcional, inspirada na sua família, ou ponderou escrever uma biografia?

Para começar, escrever ficção é o que faço mais. Mas também acho que queria tentar imaginar como seria estar no lugar deles ou estar no lugar de alguém parecido com eles, cada um deles. Portanto, isso já é inventar, nunca seria um projeto biográfico. Quando li o livro de memórias do meu avô, encontrei toneladas de histórias excelentes. Pensei se devia tentar publicar partes ou publicar tudo, em vez de ser eu a escrever, tentar fazer uma edição. Mas depois, por uma série de razões, decidi não avançar. O meu avô escreveu para nós, dirigiu-se a mim e à minha irmã. Era uma coisa privada, achei que ele não iria gostar. Além disso, como escolher? O que é interessante para mim, não é necessariamente interessante para o leitor.

Há pouco disse que o seu avô era muito metódico. A Claire também teve de o ser para escrever um livro de quase 500 páginas e uma história que se estende por sete décadas.

Bom, a pesquisa para o livro demorou anos. Depois de ler o que o meu avô deixou, comecei a pesquisar sobre aquela época, a cultura, os costumes, etc, mas foi uma pesquisa intermitente. Estava a dar aulas a tempo inteiro, depois veio a pandemia, a faculdade estava constantemente a chamar-me e pensei que nunca mais ia conseguir acabar. Portanto, tirei uma licença sem vencimento. Tinha escrito talvez umas 120 páginas até aí e escrevi o resto, como um rascunho, em nove meses.

Não pensou dividir a história em vários volumes?

Disse ao meu editor: “Quero escrever quatro romances curtos”. A ideia era publicá-los separadamente e depois todos juntos. O meu editor respondeu: “Não, de todo. Vamos publicar tudo junto”.

A sério? Comercialmente não era mais atrativo para a editora?

Ele achou que livros curtos não iriam funcionar, apesar de ser verdade que um livro grande pode ser intimidante. Há uns tempos, num festival, uma senhora pegou no livro, folheou-o e disse-me: “Hesito, é tão longo”. Eu respondi: “Mas os capítulos são muito curtos”. Ela acabou por comprar um exemplar. Não temos muito tempo nas nossas vidas, é verdade, mas ao mesmo tempo esta história faz sentido ser contada assim, com a família toda junta num livro.

Na prática, esta não é a sua família, embora seja baseada nela. Por isso, não poderíamos continuar a acompanhar os Cassar através da Chloe e dos seus descendentes [geração que encerra o livro].

Não vou escrever outro livro, não penso nisso. Diria que, em termos gerais, são crianças americanas, as suas vidas são vidas americanas e acho que isso é algo realmente diferente. Talvez haja aí uma história, mas não a planeei.

Já disse que não poderia ter escrito este livro enquanto os seus pais eram vivos. Porquê? Pela crítica ou por não conseguir distanciar-se da realidade?

As duas coisas são verdadeiras. Para mim, o livro foi escrito por amor. Quero que haja distância, mas também não quero que seja um julgamento. Sinto que diriam: “Está ótimo, mas não queremos um livro escrito sobre nós”.

Enquanto estava a ler o que o seu avô escreveu, descobriu muita coisa. O seu pai não era só pai, tinha sido uma criança, um jovem, com sonhos e aspirações. O que é que a surpreendeu mais nessa figura que a Claire não conhecia?

Fiquei muito comovida com a vulnerabilidade do meu pai em muitos momentos. Penso que de uma forma muito tradicional, o meu pai foi educado para ser rijo — aliás, agora nos EUA fala-se de novo de rapazes que são criados para sentir que não devem chorar, está a voltar um pouco, o que parece difícil de acreditar —, mas nas cartas dele vejo que era muito inseguro e o meu avô também. Quando era criança, amava-os, mas eles pareciam um pouco monolíticos [feitos de pedra]. Pareciam tão sólidos, mas quantas preocupações, quantos medos, quanta ansiedade, tristeza e sentimentos de fracasso não tinham? Foi muito comovente descobrir isso.