Das cartas do avô, Claire Messud fez "Esta Estranha e Acidentada História": "Um segredo familiar pode guardar o maior dos romances"

Sempre que ia a casa do avô paterno quando era miúda, Claire Messud e a irmã descobriam que havia mais um dossier vermelho a ocupar a estante do escritório. E depois mais um, e outro, e mais outro. Curiosas, iam espreitar o que havia lá dentro, mas ficavam apenas fascinadas com as fotografias antigas do pai, da tia e do resto da família. Porém, o que ali estava — e que a escritora só percebeu realmente muitos anos depois — era uma autêntica relíquia: 1500 páginas com a história da família franco-argelina, que atravessou a Segunda Guerra Mundial, muitas fronteiras e dificuldades. O texto, escrito à mão pelo avô, estava apoiado por cartas, telegramas e imagens.
Claire Messud chegou a ponderar publicar o legado do avô, mas depressa percebeu que era algo demasiado pessoal. Por isso, inspirando-se nessas memórias, escreveu um romance. Esta Estranha e Acidentada História, editado pela ASA, começa por apresentar Gaston Cassar, um adido naval separado da família durante a guerra, e leva o leitor a espreitar as sete décadas seguintes desta família. François, um dos filhos de Gaston, acaba por ser o fio condutor da saga, uma personagem sufocada pelo peso da história dos progenitores e muito inspirada no pai da autora. Aliás, é ele que figura na foto da capa do livro.
Nomeado para o Giller Prize e para o Booker Prize, Esta Estranha e Acidentada História tem sido amplamente elogiado e foi considerado Livro do Ano por publicações como The New York Times ou The Washington Post. Claire Messud já é uma veterana da literatura — além de vários livros publicados, foi também professora de escrita criativa em diversas universidades —, mas este foi o livro mais pessoal que escreveu até hoje. Não esconde as muitas parecenças entre a vida dela (cresceu na Austrália e no Canadá, tendo sempre a Argélia e a França muito presentes na herança incutida pelos avós), mas também optou por deixar muitas perguntas no ar.
As personagens que criou são itinerantes, vivem muitas vidas numa só; têm ressentimentos, preferências e segredos; vivem em conflito com o mundo e com elas próprias. Talvez seja isso que faz com que a história de Claire Messud não seja a história da família dela, mas a de muitas famílias. Falámos com a autora nesta que foi a primeira vez que esteve em Lisboa.
Este foi o livro mais pessoal que escreveu até hoje. Que sensação ficou quando o terminou?
Talvez haja uma boa dose de tristeza no livro, mas escrevê-lo foi muito feliz para mim. E certamente que pesquisá-lo foi muito feliz também, porque li as memórias que o meu avô escreveu e li cartas que as pessoas da minha família trocaram. Quando lia as cartas, elas eram vivas. A carta é a voz de quem a escreve, é pessoal, é privada. Adorei.
Está a falar de um presente que o seu avô lhe deixou e que só leu na totalidade em 2017. A Claire e a sua irmã eram miúdas quando o vosso avô compilou, em cerca de 1500 páginas para serem lidas no futuro, a história familiar.
Já tinha lido alguns pedaços, escritos à mão, mas li tudo em 2017. Ele morreu em 1998 e, provavelmente, dez anos antes tinha feito um resumo. Eram cerca de 200 páginas datilografadas. Já conhecia algumas histórias, como quando ele pensou que podia morrer ao apanhar um avião de Beirute para Argel que ficou sem um motor enquanto sobrevoavam o oceano.
Alguém sabia que ele estava a escrever estas memórias?
Toda a gente sabia, ele foi da Marinha, portanto os dias dele eram muito organizados. Todos os dias saía às oito da manhã para fazer compras, regressava às nove, isto durante uns três anos. Depois disso, subia até ao escritório e trabalhava das nove às 12h15. Não sei se o fazia cinco ou seis dias por semana, mas era a rotina. Estava tudo nuns dossiers vermelhos que ele guardava na estante do escritório. Víamos os dossiers a serem cada vez mais.
Nunca tiveram aquela curiosidade de criança de ir espreitar o que estava lá dentro?
Claro, abríamos os dossiers para ver as fotos, sobretudo. Ficávamos fascinadas: “Era assim que o nosso pai era em criança”. Mas o texto já nos parecia chato e avassalador.
Ele fez uma previsão de quando leriam a história e não errou muito, certo?
No seu método muito organizado, colocava sempre no canto superior esquerdo a data em que estava a escrever aquela parte. Portanto, sabemos que foi de 1972 a 1975. Numa parte escreveu também: “Provavelmente não vão ler isto nos próximos 35 anos”. Pelas contas seria 2010, eu li em 2017, não esteve assim tão longe.
A versão mais curta de que estava a falar, a de 200 páginas, foi escrita para o seu pai, mas ele nunca a leu. Sabe porquê?
O meu avô mandou fazer seis cópias e deu uma ao meu pai. Se o meu pai leu ou não, não temos a certeza, mas o meu avô disse que o filho nunca falou disso com ele, portanto presumo que não tenha lido. O meu avô não se sentia envergonhado nem constrangido [pelas questões familiares que a história do livro revela]. Para ele, que era muito católico, se o Vaticano tinha dito “OK”, é porque estava tudo bem. Já o meu pai, não conseguia lidar com isso. Eu nem me lembro se o meu avô mencionou detalhes na versão datilografada, mas conhecendo o meu pai, acho que ele terá ficado preocupado com essa possibilidade. O meu pai era muito dedicado aos meus avós, visitava os pais com frequência e esforçou-se muito para que os conhecêssemos bem. Ele não os rejeitava, mas havia coisas que simplesmente se ignoravam.
Como era a sua convivência com o seu pai, fazia-lhe perguntas sobre o passado?
Ele não falava muito sobre a infância. Era um homem de negócios, viajava muito. Fazíamos coisas com ele, mas estávamos muito mais com a minha mãe. Depois fui para um colégio interno com 14 anos e para a faculdade com 16. Portanto, acho que na fase em que poderia ter perguntas, não estava sequer em casa. Mas, em conversas com o meu marido, fui percebendo que havia coisas na família dele que ele também não questionava. Acho que é comum.
Sobretudo nas gerações passadas.
Sim, há coisas sobre as quais não falamos, apesar de sentimos que há qualquer coisa por dizer.
Ficou claro desde o início que esta seria uma história ficcional, inspirada na sua família, ou ponderou escrever uma biografia?
Para começar, escrever ficção é o que faço mais. Mas também acho que queria tentar imaginar como seria estar no lugar deles ou estar no lugar de alguém parecido com eles, cada um deles. Portanto, isso já é inventar, nunca seria um projeto biográfico. Quando li o livro de memórias do meu avô, encontrei toneladas de histórias excelentes. Pensei se devia tentar publicar partes ou publicar tudo, em vez de ser eu a escrever, tentar fazer uma edição. Mas depois, por uma série de razões, decidi não avançar. O meu avô escreveu para nós, dirigiu-se a mim e à minha irmã. Era uma coisa privada, achei que ele não iria gostar. Além disso, como escolher? O que é interessante para mim, não é necessariamente interessante para o leitor.
Há pouco disse que o seu avô era muito metódico. A Claire também teve de o ser para escrever um livro de quase 500 páginas e uma história que se estende por sete décadas.
Bom, a pesquisa para o livro demorou anos. Depois de ler o que o meu avô deixou, comecei a pesquisar sobre aquela época, a cultura, os costumes, etc, mas foi uma pesquisa intermitente. Estava a dar aulas a tempo inteiro, depois veio a pandemia, a faculdade estava constantemente a chamar-me e pensei que nunca mais ia conseguir acabar. Portanto, tirei uma licença sem vencimento. Tinha escrito talvez umas 120 páginas até aí e escrevi o resto, como um rascunho, em nove meses.
Não pensou dividir a história em vários volumes?
Disse ao meu editor: “Quero escrever quatro romances curtos”. A ideia era publicá-los separadamente e depois todos juntos. O meu editor respondeu: “Não, de todo. Vamos publicar tudo junto”.
A sério? Comercialmente não era mais atrativo para a editora?
Ele achou que livros curtos não iriam funcionar, apesar de ser verdade que um livro grande pode ser intimidante. Há uns tempos, num festival, uma senhora pegou no livro, folheou-o e disse-me: “Hesito, é tão longo”. Eu respondi: “Mas os capítulos são muito curtos”. Ela acabou por comprar um exemplar. Não temos muito tempo nas nossas vidas, é verdade, mas ao mesmo tempo esta história faz sentido ser contada assim, com a família toda junta num livro.
Na prática, esta não é a sua família, embora seja baseada nela. Por isso, não poderíamos continuar a acompanhar os Cassar através da Chloe e dos seus descendentes [geração que encerra o livro].
Não vou escrever outro livro, não penso nisso. Diria que, em termos gerais, são crianças americanas, as suas vidas são vidas americanas e acho que isso é algo realmente diferente. Talvez haja aí uma história, mas não a planeei.
Já disse que não poderia ter escrito este livro enquanto os seus pais eram vivos. Porquê? Pela crítica ou por não conseguir distanciar-se da realidade?
As duas coisas são verdadeiras. Para mim, o livro foi escrito por amor. Quero que haja distância, mas também não quero que seja um julgamento. Sinto que diriam: “Está ótimo, mas não queremos um livro escrito sobre nós”.
Enquanto estava a ler o que o seu avô escreveu, descobriu muita coisa. O seu pai não era só pai, tinha sido uma criança, um jovem, com sonhos e aspirações. O que é que a surpreendeu mais nessa figura que a Claire não conhecia?
Fiquei muito comovida com a vulnerabilidade do meu pai em muitos momentos. Penso que de uma forma muito tradicional, o meu pai foi educado para ser rijo — aliás, agora nos EUA fala-se de novo de rapazes que são criados para sentir que não devem chorar, está a voltar um pouco, o que parece difícil de acreditar —, mas nas cartas dele vejo que era muito inseguro e o meu avô também. Quando era criança, amava-os, mas eles pareciam um pouco monolíticos [feitos de pedra]. Pareciam tão sólidos, mas quantas preocupações, quantos medos, quanta ansiedade, tristeza e sentimentos de fracasso não tinham? Foi muito comovente descobrir isso.
Só conseguimos sentir empatia ou perceber isso à medida que crescemos e temos as nossas preocupações também?
Acho que é isso. Há uma parte no livro Mrs Dalloway, da Virginia Woolf, em que acho que a Clarissa Dalloway diz que é tão difícil viver um único dia. É simplesmente difícil. Penso que o meu pai se mudou para os EUA para poder ter uma vida livre da história que tinha para trás, para não carregar o fardo da guerra na Argélia, do colonialismo francês, para nós, filhas dele, não herdarmos isso. Tínhamos uma relação estranha com a França, à qual pertencíamos, mas não pertencíamos. Os nossos avós diziam-nos: “Mais, vous êtes françaises (Mas, vocês são francesas)”! E nós pensávamos: “A sério? Não sei, não me parece”.
A Claire viveu em muitos países: Canadá, Austrália, EUA. Sentiu que algum deles era a sua casa?
Nas nossas vidas, o lar não era um lugar. Acho que o avô diz isso à Chloe no livro, que a família é a nossa casa. Os “lugares” que nunca mudaram para nós foram os nossos avós.
No livro escolheu deixar muitas palavras em francês. Pareceram-me quase palavras de conforto e de certa forma uma homenagem às suas raízes.
Foi um pouco inconsciente. Só me apercebi que certas palavras estavam em francês quando reli, mas resolvi deixar ficar. Quando somos fluentes em várias línguas, há palavras que nos surgem numa e não noutra, não é? E também há coisas que não se traduzem. Tenho muitos outros livros em que não há uma palavra em francês, mas aqui pareceu-me fazer sentido.
Como é que se coloca uma barreira: “Isto é da minha história e faz sentido estar aqui. Mas isto já é demasiado pessoal”…
A personagem da Chloe [a que, ficcionalmente, pode corresponder a Claire Messud] não me interessa muito, não é um ponto de vista que me interesse particularmente, não imaginei que ela tivesse mais para dar. A questão dos limites teve mais a ver com personagens fictícias que podiam relacionar-se com seres humanos do passado. Não é como se eu tivesse um limite definido antes de começar, mas acho que em algumas cenas específicas ao longo do caminho, pensei: “Não, está tudo bem”. Foi só isso. E em alguns momentos fiquei desconfortável e alterei.
Já mencionou que fez muita pesquisa, mas chegar à história da Argélia, a documentos do colonialismo ou de guerra, não deve ter sido fácil.
Tentei organizar uma viagem à Argélia, mas era preciso um visto que teria de ser patrocinado por uma instituição académica, aconteceu a pandemia, enfim, só consegui ir lá no ano passado para uma feira do livro. Mas deu-se uma coisa incrível neste mundo da internet: no YouTube descobri que havia cinejornais, dos franceses, que teriam sido exibidos nos cinemas antes dos filmes. Coisas como uma sequência a acompanhar um camionista de Argel pelo deserto, até Cartagena, e coisas desse género. Encontrei um de 1953 sobre um poço de petróleo que inspirou uma história que está no livro. Portanto há uma quantidade incrível de material online.
O livro não é apenas uma saga familiar. Fala de um pós-guerra e do colonialismo, mas é arrepiante como, depois de tantas décadas a perseguirmos a liberdade, o progresso, as fronteiras abertas, o mundo moderno, estamos assustadoramente a regredir em muitos aspetos. Há nesta história um paralelismo propositado?
Sinto que são os tópicos do momento. Quando oiço alguém nos EUA dizer: “Vamos tornar a América grande outra vez”, penso: esperem um pouco, o que é que isso quer dizer? Tirando os nativos americanos, a América sempre foi uma terra de imigrantes e todos vieram de algum lado. Sinto que estas rivalidades, hostilidades e opressão nunca desapareceram, na verdade. Quando era miúda acreditávamos na perspetiva de um mundo melhor. As pessoas tinham tido comportamentos indescritíveis, mas tínhamos aprendido alguma coisa e tentaríamos seguir em frente. Está bastante difícil acreditar nisso agora. Vemos os partidos extremistas a crescerem, vemos Gaza, a Ucrânia, vemos crianças na internet a seguirem coisas medonhas. Aquele tipo que é seguido por milhões de miúdos, que teve de mudar não sei quantas vezes de país porque estava a ser perseguido na justiça…
O Andrew Tate [defende a manosfera, um ressentimento masculino relativo ao empoderamento e à liberdade das mulheres]?
Exatamente. Não o conhecia até se tornar cidadão norte-americano. Tudo isto é assustador. A minha filha tem 24 anos e tem consciência de que o mundo lá fora se tornou um inferno. As coisas são cíclicas e estamos no auge de um ciclo, mas temos de tentar quebrá-lo. Mas isto são temas para outro livro, não é?
Voltemos então a este. Com tantos sentimentos pessoais envolvidos, foi para si o livro mais difícil de escrever?
Não, quando comecei a escrevê-lo, estava simplesmente dentro dele. Foi muito gratificante.
O seu marido é crítico literário. Isso é uma mais valia ou uma pedra no sapato?
Digo sempre que é fácil para mim e difícil para ele. Quero que ele seja um marido amoroso e um crítico literário. Como é que coordena os dois já não é problema meu. Mas, falando a sério, ele conhece-me muito bem. É muito encorajador.
Durante muitos anos deu aulas de escrita criativa, em Harvard, por exemplo. Ainda o faz?
Já não dou aulas a tempo inteiro, mas vou lecionar uma cadeira na primavera.
Os seus alunos são muito críticos dos seus livros?
Acho que não leem os meus livros.
Não?
É um dos mistérios da vida. Quando eu estava na universidade e tinha aulas com escritores, sabia o que eles escreviam, mesmo sem internet. Ia à biblioteca e descobria. Mas penso que a maioria dos meus alunos não sabe que escrevo livros, ou não pensa nisso. Quando tirei a licença sem vencimento, uma aluna disse-me: “Então, vai fazer algo divertido”? E eu disse: “Vou escrever o meu romance”. E ela disse: “Escreve romances?”. Respondi: “Bem, acho que vai descobrir que todos nós, que ensinamos escrita aqui, escrevemos livros”. Portanto, eles não estão realmente interessados em ir atrás disso, estão interessados neles mesmos.
É uma diferença geracional?
Sim, completamente. Há alguns anos, um dos meus queridos alunos de investigação do Mestrado em Belas Artes, que tinha 26 anos, disse-me: “Acho que as pessoas da minha geração pensam em tudo o que aconteceu antes de 2000 como uma espécie diferente. Não tem nada a ver connosco”. A Primeira Guerra Mundial é distante para mim, a Segunda Guerra Mundial é distante para si. Por isso é que temos de escrever, para que as histórias não se percam.
Nesta história, que perpetua uma família e tudo o que se passou à volta e a influenciou, deixa muitas coisas por dizer. Há diálogos que se referem a algo que está para trás e que não nos foi nem será contado. Achei que esses pormenores tornavam a história ainda mais humana e próxima de todos nós. Nem sempre temos todas as respostas, raramente conhecemos todas as versões.
Enquanto leitora, nem sempre quero todas as respostas. Mas também na vida, é mesmo isso, não temos as respostas. Em termos fictícios, diria que a ordem de divulgação da informação é incrivelmente importante. Falando da Segunda Guerra Mundial, digo sempre aos meus alunos: “Vejam, pode ser diferente para vocês, mas para mim, a primeira coisa que me lembro de saber sobre a Alemanha foi o Holocausto. E depois, tudo o resto que aprendi, Goethe, Beethoven, sei lá, salsichas, estava condicionado. Pensei: é como se Goethe quisesse a sua própria versão de dominação mundial”. Assim, se o leitor soubesse quem Gaston e Lucienne são logo ao início, o livro seria completamente diferente. Além disso, mesmo na vida real, a maioria das pessoas não sabia disso. O que a maioria sabia era que estas duas pessoas estavam tão apaixonadas que achavam que o seu amor era o maior amor de sempre. Um segredo familiar pode guardar o maior dos romances. Foi isso que aconteceu aqui.