Foi preciso começar do zero e contactar diretamente as marcas, recorda Catarina Barreiros. A primeira grande parceria foi com uma cadeia de hipermercados, uma colaboração proposta pela própria. “Disse o que fazia, propus os conteúdos e um valor simbólico para cobrir os custos de produção, como o fotógrafo”. A marca aceitou e Catarina passou a mostrar como fazia as compras com menos desperdício ou como podemos levar os nossos sacos.

Depois foram surgindo outras propostas das marcas de que Catarina já falava. “Uma vez falei sobre um copo menstrual e de repente a marca quis fazer uma parceria comigo. São coisas que acontecem de maneira muito orgânica”.

Bárbara Bação também tentou ser influencer. Numa altura — há oito anos — em que o termo não existia e não havia muita informação sobre como crescer no digital. Queria ser “blogger”. Começou com uma página, Living in B’s shoes, e cometeu “muitos erros”. Um deles era a falta de estratégia. “Falava de tudo e mais alguma coisa, era um blog de mim para mim”, reconhece. A comunicação com as marcas também era “pouco estratégica” e, à luz do que sabe hoje, as mensagens eram “muito básicas”. “Olá, querem fazer uma parceria?” Ou “Estão interessados que vos envie a minha morada para enviar produtos?”.

Hoje, presta consultoria a novas influencers e marcas que queiram afirmar-se no digital. E nota que um dos principais problemas é, precisamente, a falta de foco. “As influencers que estão a começar olham para a Helena Coelho [620 mil seguidores], para a Mafalda Sampaio [574 mil], que hoje em dia partilham o seu estilo de vida. Então acham que para chegarem a esse nível têm de fazer lifestyle também, e falam de tudo e de nada. Esquecem-se que estas pessoas, que hoje são figuras públicas, começaram por ter um nicho bem definido. E, durante anos a fio, publicaram diariamente conteúdo para o seu nicho”, explica.

O mercado dos produtores digitais está maduro. É certo que há sempre pessoas a aparecer, diz o diretor-geral da agência Luvin, mas avisa que pode ser complicado crescer e dar nas vistas. “É preciso ser muito bom, tornar-se relevante e, eventualmente, ocupar o espaço que era de outros. É um processo que leva tempo.”

Focar, saber escolher e fazer o trabalho de casa. Catarina Barreiros encontrou na sustentabilidade um nicho que a torna das influencers da área mais conhecidas na área, com quase 79 mil seguidores. Está longe de nomes como Carolina Patrocínio (958 mil seguidores) ou A Pipoca Mais Doce (784 mil), mas tem um público fiel, que gosta realmente de saber mais sobre sustentabilidade. “As marcas aperceberam-se de que, às vezes, conseguem dividir o valor que iam despender numa superestrela em pequenas estrelas do Instagram e levar ainda mais longe”, refere Roberto Gomes, que tem uma agência, a We Can Fly, dedicada ao marketing de influência.

“Eu existo enquanto profissional das redes sociais porque há uma confiança do outro lado. A partir do momento em que quebrar essa confiança, acabou tudo”, alerta Catarina, que pesquisa exaustivamente as marcas com que trabalha e os produtos que comunica. Se há algo na empresa ou no produto de que não gosta, a parceria cai por terra. Aconteceu com uma marca. “Queria que eu dissesse que aquela era a opção mais sustentável. Mas nunca vou dizer isso. Existem sempre prós e contras. Já tinha feito o trabalho todo mas decidi que preferia perder dinheiro a fazer uma publicação com a qual não estava confortável”.

Os rankings dos influencers com mais audiência

Criada em 2013, a Luvin trabalha com celebridades como Cristina Ferreira e pessoas que começaram como criadores digitais de conteúdos. A agência ajuda a fazer a ponte entre as marcas e as empresas que são as clientes e os influencers e fica com uma comissão do valor do contrato negociado entre as partes. O diretor-geral Tiago Froufe explica que a abordagem é distinta. Uns são altamente especializados nos conteúdos digitais que produzem, e são procurados por isso, enquanto nas celebridades há mais uma gestão das carreiras e dos projetos.

O Instagram, afirma, continua a ser a plataforma com mais audiência — é a preferida por mais de 60% das empresas, mas depende do produto. O Youtube também é relevante, mas o Titk Tok está a ter um crescimento muito rápido, destaca: “Começou com miúdos, mas está a chegar a audiências mais velhas. Tem a seu favor o facto de permitir intervenções muito criativas”.

O estudo “Figuras públicas e influencers 2021” da Markest indica quais as figuras que foram mais referidas de forma espontânea num inquérito feito a mais de mil pessoas. A lista é liderada pela Pipoca Mais Doce (Ana Garcia Martins) com 65,8% de notoriedade, seguida da cantora Mia Rose e de Bumba na Fofinha (a comediante Mariana Cabral).