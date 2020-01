Por outro lado, neste mesmo período verifica-se e reconhece-se que o número de casas editoras se manteve estável (cerca de 400, conforme se depreende da informação relativa às empresas registadas com atividade principal de venda de livros, CAE 58110), com novas empresas a compensar o encerramento de outras; mas acentuou-se a distância entre as duas maiores empresas e a média e reduziu-se o número e a importância das empresas com dimensão intercalar.

Infelizmente não estão disponíveis dados sobre a evolução do número de autores, embora se tenha a perceção de que aumentou neste período em virtude do crescimento do volume das edições de autor ou equivalentes (nomeadamente com a divulgação dos modelos de self-publishing, com ou sem apoio de empresas especializadas), designadas na literatura inglesa por vanity publishing.

Também não estão disponíveis e não são extrapoláveis as informações existentes sobre o montante total de direitos liquidados aos autores pelas casas editoras neste período de análise, embora esteja pessoalmente convicto de que se reduziram, tanto em valor médio contratado quanto no montante efetivamente pago por obra. Creio que se manteve ou agravou a sustentabilidade da profissão de autor, especialmente no campo da ficção (porque nos domínios da não ficção, maioritariamente académica, os autores conjugam o exercício profissional da docência e investigação com a autoria de livros e artigos científicos).

Finalmente, também não se encontra informação que permita avaliar o impacto internacional dos autores e dos livros editados em Portugal, porque não estão disponíveis elementos sobre o valor de direitos vendidos para tradução e publicação noutros países. De qualquer forma, é razoável estimar que aquele número não aumentou e que, paradoxalmente (em vista dos custos fixos das traduções e do seu impacto crescente em edições com tiragens mais curtas) tenha crescido o montante dos direitos importados.

Entre as livrarias e o comércio online

A realidade editorial portuguesa face à situação europeia (tendo em conta o relatório da Federação Europeia de Editores – FEP, The book sector in Europe: facts and figures, publicado em 2017) reflete uma posição relativa de Portugal nada favorável, estando o nosso país (quase) sempre com prestações pobres e em linha com os indicadores mais modestos e (quase) sempre no grupo dos estados que surgem na retaguarda dos vários apontadores. Em nenhum dos quadros deste estudo, qualquer que seja o indicador, Portugal está acima da média.

A análise deste relatório da Federação Europeia de Editores é um bom instrumento de reflexão para todos aqueles que estão envolvidos no setor do livro, especialmente aqueles de quem se esperam políticas públicas adequadas a garantir que Portugal acompanhe as tendências europeias7/8. Porque, na verdade, se os números apresentados no ponto anterior já eram por si preocupantes, a análise comparativa mostra uma situação, provavelmente, ainda mais grave. Vejamos alguns indicadores, a título de exemplo.