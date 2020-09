O caso Dreyfus, que envolveu a acusação e condenação por espionagem de Alfred Dreyfus, capitão do Exército Francês, é usualmente apontado como exemplo de um colossal erro judicial alimentado pelo anti-semitismo que reinava na França da viragem dos séculos XIX/XX. Se é certo que o anti-semitismo pesou na condenação de Dreyfus, é menos conhecido o papel que nela desempenhou a matemática – ou, melhor, a má matemática.

No final do século XIX vivia-se um clima de alta tensão na política europeia, sobretudo entre a França e a Alemanha, já que a primeira nunca se conformara com a perda da Alsácia e da Lorena em favor da segunda na guerra que opusera os dois países em 1870. O final do século coincidiu com um rápido desenvolvimento tecnológico no domínio militar – e em particular na artilharia –, o que desencadeou uma frenética corrida ao armamento pela parte das principais potências. Foi neste clima de paranóia e suspeição que, em Setembro de 1904, uma empregada de limpeza que trabalhava na embaixada alemã em Paris e era informadora dos serviços secretos franceses, resgatou do cesto dos papéis uma nota manuscrita em que um oficial francês anónimo se propunha revelar segredos militares aos alemães. A investigação atabalhoada e tendenciosa que se seguiu identificou, com base em provas extraordinariamente ténues, o redactor da nota como o capitão Alfred Dreyfus,.

No polémico, conturbado e mediático processo que levou à condenação de Dreyfus, teve papel decisivo o testemunho de Alphonse Bertillon, um alto quadro da polícia e filho e irmão de dois estatísticos de renome, que foi pioneiro na aplicação da padronização e da ciência (física, química, antropometria) à investigação policial. Não era, todavia, perito em grafologia, mas foi nessa qualidade que foi chamado a depor sobre a autoria da nota manuscrita: Bertillon apresentou uma “prova” aparentemente esmagadora da culpabilidade de Dreyfus: a probabilidade de as quatro coincidências que detectara entre os 26 inícios e fins das 13 palavras polissilábicas constantes da nota resultarem do acaso era, segundo ele, de apenas 16 em 10.000. Os sete membros do júri do o tribunal militar não compreenderam o raciocínio matemático que conduzira a este resultado, mas renderam-se à “autoridade dos números” apresentados por Bertillon e condenaram Dreyfus a prisão perpétua na Ilha do Diabo, a tenebrosa colónia penal de Cayenne, na Guiana Francesa.

Porém, o raciocínio de Bertillon assentava num erro crasso: a probabilidade de que surgissem quatro coincidências numa combinação particular de quatro princípios e fins de palavras era, com efeito muito baixa, mas a possibilidade de quatro coincidências numa qualquer combinação de 26 inícios e fins – e era isso que realmente estava em causa – era muito superior: 18 em 100, ou seja, quase uma em cada cinco. A falácia da argumentação de Bertillon foi desmontada, em 1899, no decurso de um novo julgamento do caso Dreyfus, pelo eminente matemático Henri Poincaré, mas o depoimento deste não conseguiu impedir que o tribunal confirmasse a condenação de Dreyfus, embora com uma pena mais leve: o degredo na Ilha do Diabo, onde Dreyfus já cumprira quatro penosos anos, foi substituído pela prisão em França. Porém, as falhas, enviesamentos e até falsificações do processo contra Dreyfus eram tantas e tão flagrantes que levaram a que o caso voltasse a ser reexaminado e, após Poincaré ter novamente exposto o erro de cálculo de Bertillon em 1904, Dreyfus acabou por ser ilibado e libertado em 1906 e readmitido no Exército Francês, com o posto de major.

O caso Dreyfus é um dos muitos exemplos da “vida real” citados pelo matemático Kit Yates em The maths of life and death: Why maths is (almost) everything, publicado no final de 2019 na Grã-Bretanha e que agora chega a Portugal como As fórmulas da vida e da morte: Os princípios matemáticos que definem a nossa vida, numa edição da Desassossego, com tradução de José Remelhe.

São muito variados os exemplos de como a matemática está subjacente à ciência e tecnologia com que lidamos no quotidiano e de como a matemática pode ajudar-nos a detectar e desmontar alguma da pseudo-informação que hoje prolifera nas redes (ditas) sociais e nos media em geral. Do vasto leque de assuntos abordados por Yates, tomar-se-ão apenas alguns exemplos com conexão com a actualidade.

Bué de exponencial

Ao longo dos últimos anos temos sido bombardeados com menções ao “aumento exponencial” do desemprego, da despesa do Estado com cuidados de saúde, da proporção de idosos na pirâmide etária, do número de séries disponíveis na Netflix, de empresas de entrega de comida ao domicílio, de residências registadas no Airbnb, do número de tuk-tuks em Lisboa, do número de utilizadores do TikTok, da extrema-direita na Europa…

Como acontece com tantos termos, a propensão para usar uma linguagem farfalhuda, bombástica e pouco rigorosa levou a que “exponencial” perdesse o seu real significado e passasse simplesmente a ser uma forma pretensamente sofisticada e “científica” de transmitir a ideia de “muito” ou “mais do que seria desejável” ou, como dirão alguns elementos dos estratos etários mais jovens, “bué”. Esta leviandade é tão mais lamentável por o conceito de crescimento exponencial ser indispensável à compreensão de um grande número de fenómenos no mundo que nos rodeia – não é por acaso que o físico Albert Allen Bartlett (1923-2013) defendia que “a maior limitação da raça humana é a sua incapacidade para compreender a função exponencial” e que Yates consagra ao assunto o primeiro capítulo do seu livro, intitulado “Pensar exponencialmente”.