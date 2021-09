No chão da rua 7 do cemitério do Alto de São João, em Lisboa, há quase um tracejado de cravos vermelhos pelo caminho. Segui-los leva às gigantes coroas depositadas mais à frente, junto do jazigo de família onde a urna de Jorge Sampaio foi colocada. Já não está ninguém, no final de uma manhã de pompa, da cerimónia fúnebre com honras de Estado com altos representantes de vários países, do Governo nacional, do Parlamento, de antigos governos, um rei, salvas de artilharia.”É aqui que está o nosso Presidente?”, pergunta uma senhora que passa solitária no local ainda vazio. Na pedra limpa já está inscrito: “Jorge Sampaio. 1939-2021”.

O segundo dia de homenagens e de luto nacional foi o de discursos das três principais figuras de Estado e da família, representada, no púlpito junto à urna no centro do claustro do Mosteiro dos Jerónimos, pelos filhos do antigo Presidente da República. Vera e André Sampaio repetiram a memória de “um homem bom”, de um “pai extraordinário, carinhoso, emotivo, atento, próximo e disponível. Foi lutador e pacificador”.

“Era resiliente e perseverante. Um homem generoso e inspirador. Com a coragem de deixar a emotividade exprimir-se em lágrimas, porque um homem chora quando precisa de chorar”, disse depois o primeiro-ministro. E Marcelo Rebelo de Sousa descreveu, também, a forma como Sampaio “amou Portugal pela fragilidade e na fragilidade. E fez dessa fragilidade, que é sua, nossa, de todos nós, uma força sua, nossa, de todos nós”.