O primeiro Conselho Nacional da história da presidência de Rui Rocha abriu espaço para discussões de temas internos, para sarar as feridas que ficaram da Convenção após uma disputa interna renhida e para preparar o futuro, mas acabou por haver desistências (ou adiamentos) que deixam o presidente da IL sair com um saldo positivo.

A oposição, que foi aparecendo com propostas para discussão, e críticas à falta de representatividade na mesa que acabou por ser eleita sai derrotada em vários pontos: os conselheiros permitiram que o tema das atas (que acabou adiado por proposta dos próprios) fosse discutido ao ser incluído na ordem de trabalhos, houve uma tentativa de interrupção dos trabalhos para se encontrar uma mesa de consenso, mas esta acabou chumbada (e a mesa aprovada com os votos da Comissão Executiva, que não abdicou do poder de voto) e deu-se início a um processo de revisão estatutária em que se chegou a um consenso entre as duas propostas em cima da mesa. É caso para dizer: Rui Rocha 1 – oposição 0.

Ato 1. A Comissão executiva tem direito a voto — e usa-o

A tão falada questão do direito de voto dos conselheiros da Comissão Executiva que têm assento no Conselho Nacional ficou resolvida: Rui Rocha nunca prometeu e, no momento da verdade, não só usou o direito de voto como este deu jeito. A votação para a mesa terminou com 48 votos a favor e 26 abstenções, o que faz notar que os 25 votos da direção (ainda que parte deles possa não ter sido usado por opção individual) pesaram na decisão.

