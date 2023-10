Foram nove horas de avanços, recuos e uma reviravolta em Gaza. Quando a meio do dia surgiam notícias de que as negociações para uma troca de prisioneiros entre Telavive e o Hamas estavam numa “fase avançada” e que as conversações tinham como objetivo final o cessar-fogo, nada fazia prever que, passado poucas horas, Israel estaria a anunciar a expansão de operações e a aumentar a dimensão das incursões em Gaza. Até agora, a confirmação da tão proclamada incursão total não aconteceu e permanecem dúvidas sobre se está ou não a em curso.

Neste texto recordamos os momentos mais relevantes das últimas horas do conflito entre Israel e o Hamas (as horas indicadas são as horas de Portugal continental, menos duas do que o fuso horário local).

14h19

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.