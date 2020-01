De acordo com o Tribunal Europeu, esta habitação “podia ter sido protegida e ter tido o acesso barrado a todas as pessoas não relacionadas com a investigação, de modo a evitar interferências com as provas e perda das provas e para evitar a limpeza do apartamento no dia 9 de janeiro de 2014“. É que foi desta casa que os sete estudantes partiram por volta das 22h30 do dia 14 de dezembro em direção à praia onde seis deles acabariam por morrer, arrastados pelas ondas.

Catarina Soares, Andreia Revez, Joana Barroso, Tiago Campos, Carina Sanchez, Pedro Negrão e o dux João Gouveia chegaram na noite anterior à casa — alugada até dia 15. “O grupo adquiriu diversos artigos, incluindo uma garrafa de WH Golden Lochs; três garrafas de amêndoa amarga; um recipiente com vinte litros de vinho”, lê-se no acórdão do Tribunal da Relação de Évora que recusou afastar o juiz de instrução criminal — negando o pedido do advogado das vítimas que alegava existir uma relação de proximidade entre o juiz e o procurador do MP.

De acordo com esse mesmo tribunal, “as praxes no fim de semana dos factos começaram ainda a 13 de dezembro”. Durante os dias que se seguiram, os jovens realizaram ações de praxe, sob a supervisão do dux, que lhes ia dando instruções. Desde serem colocados em quartos fechados a realizarem exercício físico, muito aconteceu naquela casa. E muitas provas — quem sabe, peças chave para resolver o mistério — podem ter sido perdidas.