2021 ainda agora começou e já há quem queira voltar atrás, como se pudesse cancelar o período experimental de um serviço de streaming recebido pelo Natal. Certo que o novo ano sucede o começo de uma pandemia e de restrições aplicadas ao quotidiano, mas os primeiros dias de janeiro foram suficientes para mostrar (aqui e no mundo — com uma piscadela aos EUA) que também agora é precisa resiliência, essa ferramenta imprescindível que nos protege com maior eficácia das adversidades, como se de um escudo se tratasse. O indicador de saúde mental, ao alcance de todos, não é apenas conversa em tempos de pandemia, até porque a vida é — e será sempre — feita de altos e baixos, que o digam os protagonistas de quatro histórias que reforçam a importância de sermos flexíveis e de nos centrarmos naquilo que podemos efetivamente controlar, com ou sem Covid-19 à mistura.

O vinho irrepetível que restou das chamas

“Parecíamos abelhas à volta das flores”, constata Beatriz Cabral de Almeida, à frente da enologia da Quinta dos Carvalhais (Sogrape), no Dão. Aquela parcela de Alfrocheiro era coisa nunca antes vista, de tal forma que a equipa desde cedo centrou as atenções no talhão 45. Havia ali algo de “especial” numa casta já antes apetecida pela enóloga: “Nós gostamos muito de Alfrocheiro, é uma das castas que representa o que é o terroir do Dão. É subtil, elegante, fresca… É difícil de trabalhar ou de se manter com boa qualidade até ao fim, exige muita atenção. A do talhão 45… percebermos que os bagos eram diferentes, estavam mais equilibrados, pareciam mais prontos mais cedo”.

A devoção a uma parcela não assim tão grande resultou numa primeira e única colheita de um vinho agora irrepetível. A vindima de 2017 arrancou a meados de setembro, primeiro com as uvas brancas e depois com as tintas, e terminou a 5 outubro. Dez dias depois, quando Beatriz já gozava férias após um período de trabalho intenso, aconteceu o pior: os incêndios que marcaram para sempre o dia 15 de outubro galgaram as margens da propriedade dos Carvalhais, entraram pelo terreno adentro e destruíram grande parte das vinhas — incluindo as do estimado talhão 45. “Eu estava em casa — normalmente passo a vindima toda em Viseu, mas moro no Porto — quando recebo uma mensagem do segurança de Carvalhais a dizer que o fogo está muito perto”, recorda. As notificações seguintes foram sendo sucessivamente mais alarmantes. “O senhor Manuel Luís, que toma conta da vinha e mora mesmo na quinta, estava muito assustado. O diretor de viticultura quis ir à quinta nessa mesma noite, mas não conseguiu passar.” A A25 estava a arder, de um lado ao outro.