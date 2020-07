Durante dois discos, o retrato sociológico de David Bruno esteve confiando “a uma portugalidade mais suburbana”, mas em Raiashopping ele atirou-se a “um universo mais rural, mais bruto”. Há uma razão muito simples para este salto geográfico (para nós) inesperado: “Os meus álbuns são limitados por Gaia porque cresci em Gaia e só falo do que tenho propriedade para falar. Mas sou o primeiro da minha família que nasce em Gaia, o resto da família vem de Freixedo do Torrão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo”.

Por vezes, quando uma família se muda do interior para o litoral, as raízes perdem-se, mas não no caso de David Bruno, que em garoto passava as férias em Freixedo do Torrão: “Eu no Porto só tenho os meus pais e eles trabalhavam muito, de modo que em férias ia recambiado lá para cima – e fui batizado lá em cima. Também ia para França – o mês de julho era passado em Paris e agosto na aldeia”.

Não admira que sempre tenha tido “muitas histórias dali para contar”, até porque vem de uma família de contadores de histórias – inclusive, em “Café Central”, um cruzamento da banda-sonora de “Miami Vicee com GNR e um temaço, ele homenageia a avó Maria e as suas histórias:

“Café com cheirinho no café central

E jogo uma sueca com o meu primo Paul’

Banquinho à lareira com a avó Maria

Histórias de lobisomens e bruxaria”

O refrão (“Perde paga no café central” repetido até à exaustão) não é apenas um grande refrão; é um lindo momento de poesia nostálgica de um Portugal menos sofisticado.

Pelo atrás enunciado fica claro que este RaiaShopping é um disco diferente daqueles a que David Bruno nos habituou: menos urbano, ainda com humor, mas um humor menos sarcástico, talvez mais caloroso, e menos homogéneo sonicamente, como ele próprio reconhece: “Neste não há um universo sónico”, começa por explicar. “Nos outros primeiros fiz os instrumentais e escolhi samples. E neste fiz primeiro as letras e fui à procura daquilo que se enquadrasse na música”.

[“Festa da Espuma”, o primeiro single de “RaiaShopping”:]

É um disco “mais diverso”, mas tem “na mesma um lado minucioso e é coerente com o que foi feito antes”. Por diverso entenda-se haver lugar para guitarras wah-wah em Praliné, e uma espécie de tecno-xunga no que esperamos venha a ser o hit deste verão, “Festa da espuma”, ou até alguma inesperada doçura em “Doucement”, cuja letra merece ser transcrita:

“Écoute bien, viens doucement

Faites atencion avec le camiã

Porque eles bêm todos em contra-mã”

Estas rimas forçadas, estes erros, estão por todo o lado em RaiaShopping, e culminam numa das raras letras longas de David Bruno – que diz ser “mais difícil fazer uma letra curta, dizer o essencial em 4 compassos e agarrar o ouvinte com muito pouco”. Mas aqui interessava enunciar – e qualquer português reconhece este tipo de português, esta figura dos anos 80:

“Stop na fronteira

Vou ao Gildo comprar uma sapateira

Atestar a bagageira de jamon

Duas dúzias de volumes da Winstôn

Stop na fronteira

Dois jerricans de sin plomo 98

Escupetas e camisetas

Vinte contos cambiados em pesetas”