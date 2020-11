Há alguma relação entre essa lesão e o início da carreira na música?

A música esteve sempre presente por razões óbvias. Sempre gostei da parte da criação, no estúdio e no lado em que se monta o concerto ao vivo. Mas foi sempre um sonho inalcançável. O futebol era algo possível, sempre tinha vivido com aquilo. A música era algo de que gostava imenso, mas que o meu pai já fazia e, por isso, sempre a vi como inalcançável. Nos Morangos com Açúcar, a minha personagem queria ser bailarino e cantor. Foi aí que comecei a cantar. Foi quando pensei em gravar algumas músicas e mais tarde em lançá-las. Foi o destino.

Para dar esse passo, foi preciso vencer algumas barreiras? As que tornavam a música algo inalcançável?

Nunca pensei demasiado nas coisas. Quando comecei a escrever, não me imaginava a lançar um álbum. Queria compor umas músicas e ouvir a minha voz sem ser nas versões do Elvis Presley que me pediam para cantar nos Morangos. Nunca criei barreiras no sentido de achar que ia correr mal ou que ia ser muito difícil. Fui fazendo e foi a partir do meu terceiro álbum, ou seja o primeiro em francês, que comecei a ver a minha carreira como algo mais sólido, mas refletido. No início, fui muito pela vibe.

Pertence a uma família onde praticamente toda a gente tem uma carreira musical. Vendo de fora, parece que há uma intenção em criar uma dinastia de cantores.

Quando tiver um filho, desejo-lhe tudo menos seguir esta carreira. Não é simples, porque quem manda é o público. De um dia para o outro podes não ter trabalho. Sempre quis estudar precisamente porque as coisas podem não correr tão bem e não tens propriamente um curso para te agarrares. Dedicarmo-nos todos à música nunca foi uma intenção. No dia em que tiver um filho, a primeira coisa que lhe vou dizer é: “Não vás por aí”. Por isso mesmo — é inconstante e no momento que estamos a viver agora isso sente-se ainda mais.

É difícil ter controlo.

É isso. Fazes o teu melhor, escreves a música com o teu coração, mas não és tu que mandas. Não é matemático, nem na música, nem na representação. [Estarmos todos na música] é algo que nunca foi pensado, foi mais uma coincidência engraçada.

Qual é a sua primeira memória musical? E quando é que percebeu que o seu pai era um cantor famoso?

A primeira vez que percebo que gosto de música é quando me oferecem, no Natal, um boneco do Michael Jackson. Carregava naquilo e tinha música, cantava. Sempre fui fã do Michael Jackson, do Justin Timberlake, do Usher — muito esse tipo de cantores que combina a música, a dança e a representação. Foi nessa altura que me lembro de olhar para o boneco e de ficar fascinado. Via os videoclipes do Michael e ficava: “Uau”. Foi nessa altura que percebi que gostava verdadeiramente de música e que me interessava também o backstage e ver como é que as coisas eram feitas. Quem é que produzia as músicas? O Quincy Jones entrava no álbum do Michael, mas quais eram as histórias do Michael Jackson em torno da criação das músicas? Às vezes, ouvia os takes da voz do Michael em isolado, só para ver como é que ele gravava as vozes. Ganhei essa curiosidade.

Em relação ao meu pai, foi num concerto no Olympia, acho que o primeiro dele lá. Lembro-me de ter ido para os corredores, onde havia — não sei se ainda há — umas paredes com os moldes das mãos dos artistas que lá tinham cantado. E lembro-me de andar a pôr a minha mão em todos, a ver se era parecida com a de algum cantor que lá tivesse ido. E vi aquele concerto e pensei: “Se estivesse em cima do palco, o que é que iria fazer?”. Nem sequer me passava pela ideia cantar, devia ter uns 15 anos.

Nessa altura já vivia em Portugal. Quão marcante foi essa mudança?

Sempre senti que era português, mas culturalmente, quando vivia em França, era francês a 100 por cento. Não tinha ligação com a cultura portuguesa, nem falava português. A música que ouvia era muito hip hop francês, hip hop americano também. Quando venho para Portugal descubro a língua pela primeira vez e tenho ali um período em que não me adaptei rapidamente. Demorei um ano, o que também acho normal, durante o qual aprendi a falar. Fez-me bem. Há muitas coisas da cultura francesa das quais continuo a gostar. Sinto que essa mistura, até na minha música.

Foi um ano doloroso, também pela adaptação à escola, por exemplo?

Um bocadinho. Acho que estava no 6º ano quando vim e chumbei. Aprendi a falar português a ler as placas que diziam Lisboa e Porto. Estranhamente, em França, nós não falávamos português em casa. Depois também era um bocado cheio. Aliás, conto no livro que sofri um bocado de bullying por causa disso. Cheguei a escrever uma música sobre isso, no meu primeiro álbum francês. Mas, ao mesmo tempo, acho que me trouxe outras coisas. Quando sofres essas situações complicadas na adolescência e na infância, tornas-te mais forte.