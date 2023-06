Conta (pelo menos de forma oficial) 25 anos a compor canções e a fazer-se à estrada. As suas composições, em inglês, mas também em português, entranharam-se no quotidiano coletivo, tal como o timbre e a imagem deste jovem acabado de virar cinquentão, que nos acompanha desde o fim dos anos 90. David Fonseca, multifacetado artista que sempre fez o que quis. Lançou mais de uma dezena de discos, foi compositor e cantor dos Silence 4, banda fenómeno na viragem do milénio e depois, quando menos esperava, tornou-se num músico que abandonou de vez o hobby para ser um escritor de canções a tempo inteiro. No meio disto há tempo para balanços? Nem por isso, explica: “Quando me perguntam o que é que está por fazer, honestamente sinto que está tudo por fazer. Não vejo isto como uma espécie de um castelo que estou a construir. A minha missão é andar por esses campos fora e logo se vê o que acontece depois”.

Ainda o podemos ver como um miúdo no recreio, rodeado de instrumentos – agora também de sintetizadores e controladores midi – à procura de algo que quase nunca se transforma na primeira ideia (e ainda bem). “Acontece ainda hoje, que é o eu estar à solta dentro de uma sala com instrumentos musicais. Nunca sei se vou fazer um disco, mais para a esquerda, mais para a direita, não interessa. Não faço a mais pequena ideia e a verdade é que não tenho assim tanto controlo da situação”, diz em entrevista ao Observador. Há ideias que servem de premissa, motivações e intuitos, mas muitas vezes tudo acaba “radicalmente diferente do que estava à espera”. A viagem desconhecida é o que lhe mantém o fascínio por criar, que não se perdeu 25 anos depois de ter começado.

Recentemente, embarcou numa outra aventura, uma rara novidade no leque de projetos que coleciona: compôs a banda sonora da segunda série dos Podcast+ do Observador, “Piratinha do Ar”, algo que em boa verdade sempre desejou. “Foi uma experiência muito interessante. Na minha vida sempre desejei fazer bandas sonoras, até pela minha ligação ao cinema, mas nunca aconteceu. É uma arte que admiro e gostava de ter mais oportunidade de fazer. Este desafio foi como um aproximar de um desejo de fazer bandas sonoras de filmes, neste caso para um podcast e gostei dessa missão. É fazer música para um universo que já está de certa forma definido, no qual entro e que posso tentar traduzir à minha maneira, de forma musical. Atraiu-me muito e foi uma das coisas que mais gostei de fazer este ano.”

