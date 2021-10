E vai até mais longe do que a compatriota: “Necessitamos de uma estrutura na UE que possa enviar tropas para o terreno durante um determinado período de tempo, sem ter de estar a implorar ao nosso grande aliado”, afirma, referindo-se à situação que ocorreu no aeroporto de Cabul durante a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Na boca do eurodeputado, o “grande aliado” são sempre os EUA — “sou completamente contra esta conversa da esquerda de que devemos ser equidistantes face a Moscovo, Pequim e Washington” —, mas isso não o impede de fazer algumas críticas mais tímidas a Washington, quer sobre a retirada abrupta do Afeganistão quer sobre a celebração do acordo AUKUS sem informar a Europa.

As palavras mais duras, contudo, são reservadas para Moscovo: o Kremlin é “autoritário” e é necessária “força” para lidar com ele — uma força que, admite, o alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, não teve aquando da sua visita a Moscovo em fevereiro deste ano. Mas apesar da acidez contra a Rússia, McAllister acaba por admitir que é necessário “pragmatismo” na política internacional. É por isso que defende que a Alemanha mantenha de pé o acordo para o gasoduto Nord Stream 2, apesar das críticas de alguns, incluindo do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken. Uma postura semelhante à que defende face à China: a de que a UE deve criticar as violações de direitos humanos chinesas, mas não pode ignorar a dimensão económica da grande potência asiática.

As críticas, porém, não são apenas dirigidas para fora de portas: “Os Estados-membros têm de estar prontos, não podemos continuar assim”, afirma relativamente às decisões sobre a política externa europeia. “Aquilo que vejo é que ao domingo muitos políticos dizem ‘Precisamos de uma política mais eficaz e forte na segurança e nas relações externas’, mas depois chegam ao Conselho Europeu na segunda-feira e voltam a andar às turras”. Um problema que crê que poderia ser solucionado se as decisões no Conselho Europeu nesta área pudessem ser tomadas por maioria qualificada em vez da atual unanimidade exigida — uma posição já defendida pelo governo alemão e também partilhada por Von der Leyen.

Mas, no fundo, apesar de estar longe da política partidária alemã, David McAllister continua a ser um produto da política do seu país. Reconhece que a derrota da CDU/CSU nas últimas eleições alemãs foi “uma desilusão” que exige reflexão, mas não se cansa de sublinhar que os democratas-cristãos podem ser uma alternativa, caso as negociações entre os sociais-democratas, verdes e liberais colapsem. Destaca o “consenso” que existe sobre a Europa entre os principais partidos alemães, mas aponta a maior simpatia do SPD à ideia de mutualização da dívida europeia do que dos conservadores. E não esconde a tristeza por ver Angela Merkel partir: “É o fim de uma era.”

Uma influência tão marcante que se traduz nos pequenos gestos, como o de colocar as mãos em triângulo para a fotografia, à semelhança do que fez a chanceler durante tantos anos. “Estou a brincar!”, diz ao Observador em plena sessão fotográfica. Mas a inspiração está lá — e a foto também.