Quem não fica de coração apertado, com lágrima nostálgica, quando recorda “Ficarei” d’Os Anjos ou até “Toda a razão de viver” dos intemporais Miguel e André não terá um lugar à sua espera no céu. Que isto fique claro. A canção romântica é uma das grandes bandeiras da música nacional — caramba, da música, ponto. E eis que uma nova dupla, David & Miguel — David Bruno aka dB, meia parte do Conjunto Corona, e Miguel Caixeiro aka Mike El Nite —, vem revitalizar uma herança tão pesada, com um pingo de novos tempos. Palavras Cruzadas é o nome do disco que a concretiza, espécie de guia turístico romantizado, e que será editado esta sexta-feira, dia 23 de abril, com respetiva apresentação dia 13 de maio, no Tivoli BBVA, em Lisboa

A porta de entrada no disco faz-se por Areinho, Arouca, nos “Passadiços do Paiva”, uma balada roqueira e romântica onde se recordam amassos atrás de cascatas e a roupa encharcada. Provavelmente, seria de esperar que a dupla tivesse feito uma tour site-specific pelo monumento do turismo nacional e daí tivesse ressaltado a inspiração para tal tema, mas a história não é bem essa: “Nasceu por causa de uns passadiços mais pobrezinhos que existem em Canidelo, Gaia. Estava a dar um passeio perto de Canidelo e tem lá uns passadiçozinhos e começou a chover saraiva, isto na altura do confinamento, foi o primeiro passeio que dei e lembrei-me ‘fogo, isto parece os Passadiços do Paiva’, saraiva, imaginei, e nasceu assim, sem nunca lá ter ido, é um produto da imaginação”, garante David Bruno.