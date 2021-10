Davide Enia: "O nacionalismo é uma forma ingénua, violenta e cobarde de insistir em não ver o abismo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Davide Enia esteve de visita a Portugal para marcar presença no Fólio e apresentar o seu livro Notas sobre um naufrágio. Neste livro, que escancara as portas da realidade em Lampedusa, vemos de que forma as centenas de corpos afundados são ignoradas e porquê. O autor, que é também dramaturgo, procurou abrir as portas da realidade de uma região em que África e Europa quase se tocam e que, por isso mesmo, é o objetivo de muitos que buscam uma vida.

É um romance, mas é também fruto de uma observação na primeira pessoa e de uma experiência emotiva, que junta o escritor e o pai, numa aproximação sentimental inesperada. Tudo isto resulta num livro que é feito de opostos: o drama de quem quer sobreviver e o conforto de quem vê de longe; a ajuda que é necessária e aquela que não é apresentada. Foi sobre estas várias calamidades que falámos com o autor italiano.

Enquanto descrevia os naufrágios, foi mais impactante pensar no naufrágio individual ou no colectivo?

O naufrágio colectivo opera a um nível de consciência colectiva, afecta o Zeitgeist, e é mais fácil de ignorar porque parece ter acontecido a outros. O naufrágio individual, por outro lado, deposita um trauma reconhecível dentro do indivíduo porque gera conflitos e dor, por isso significa mais, já que o trauma continua a crescer internamente, condicionando escolhas e mudando as relações. No entanto, os dois naufrágios têm o mesmo efeito, no indivíduo e na sociedade: trazem a morte às relações, abrem as portas do luto, marcam os espaços com cemitérios.

Qual a razão da indiferença política europeia em relação à crise dos refugiados?

Praticamente nenhum político viu um desembarque ou embarcou num navio para participar numa operação de busca e resgate. E nenhum político se viu na posição de ter que sair de casa, ficar longe dos amigos, ir para uma zona conhecida, provavelmente para sempre. E nenhum cruzou o deserto, sofreu violência e tortura na Líbia, navegou o Mediterrâneo em embarcações improvisadas. Além disso, para um fenómeno do nosso tempo, quanto maior for a distância em relação a um acontecimento, mais forte será a confiança com que se exprime um juízo fulminante e muitas vezes definitivo em relação a ele. A distância protege quem julga, porque não toca na dor e ajuda a não ver, deixando a consciência imaginar o que mais lhe convém.