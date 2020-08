Primeiro, foi a decisão de estender a Lei dos Direitos Civis de maneira a impedir a discriminação de homossexuais no local de trabalho — impedido efetivamente que uma empresa, mesmo que esta seja assumidamente religiosa, de despedir ou recusar contratar alguém que não seja heterossexual. O desfecho, altamente indesejado para os meios mais conservadores, foi tão histórico como imprevisível — e ainda mais porque o resultado da votação foi de 6-3 e a fundamentação para aquela decisão foi dada por Neil Gorsuch, o primeiro juiz do Tribunal Supremo a ser nomeado pela atual Presidente.

Depois, o mesmo tribunal decidiu com 5 votos a favor e 4 contra a manutenção do programa DACA, programa que previne a deportação de filhos de imigrantes ilegais, no caso de terem sido levados para os EUA pelos pais ainda quando eram menores de idade. Criado por Barack Obama, este é um programa contra o qual Donald Trump sempre apontou — e que procurou suspender logo em 2017. Ora, três anos depois, o Tribunal Supremo veio dizer aos 600 mil beneficiários daquele programa, conhecidos como os “Dreamers”, que ele não poderia ser anulado até o Administração Trump apresentar “uma explicação fundamentada nesse sentido”.

De seguida, numa nova decisão de 5 votos contra 4, desta vez sobre um dos temas mais controversos entre aqueles juízes: o aborto. Com base num caso que se tinha passado no estado do Louisiana, o Tribunal Supremo aboliu a lei que permitia aos hospitais num raio de 30 milhas (quase 48,3 quilómetros) negar cuidados médicos a mulheres que viessem de clínicas de aborto.

E, finalmente, uma decisão que poderá afetar diretamente Donald Trump. Numa votação de 7 votos contra 2, os juízes do Tribunal deram razão ao juiz do distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. por insistir junto de Donald Trump para que este lhe desse acesso à sua declaração de impostos. Esta é já uma questão antiga e que surgiu em 2016 quando, ao contrário do que é norma (e não lei), Donald Trump não divulgou a sua declaração de impostos enquanto candidato presidencial. O tema ganhou contornos legais quando o já Presidente passou a ser investigado pelo alegado pagamento de subornos, em troca de silêncio, a duas mulheres com quem terá mantido relações extra-conjugais.

Esta decisão do Tribunal Supremo não é toda ela negativa para Donald Trump, já que, ao devolver a questão ao tribunal de Manhattan, é processualmente impossível que o Presidente seja obrigado antes das eleições de 3 de novembro a mostrar a sua declaração fiscal. Ainda assim, não passou ao lado de muitos o facto de a votação de 7-2 ter sido tão expressiva — e, por cima disso, que entre os 7 cuja decisão atrapalha a vida de Donald Trump estão os dois juízes por ele nomeados. Isto é, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

Donald Trump não tardou a reagir no Twitter a esta última decisão: “O Tribunal Supremo remeteu o caso para o tribunal, as discussões vão continuar. Isto é uma acusação política. Eu venci a Caça às Bruxas de Mueller, e outras, e agora vou ter de continuar a bater-me contra a corrupção política de Nova Iorque. Não é justo nem para a presidência nem para a administração!”. Um minuto mais tarde, ainda com o telemóvel na mão, voltava à carga no Twitter. Dizendo que “no passado” os tribunais davam “ampla deferência” ao Presidente nos casos que o envolviam diretamente, acrescentou em letras maiúsculas: “MAS A MIM NÃO!”.

Uma “batalha” de longo-prazo, mas com ganhos que podem ser imediatos

Não é recente a batalha pelo Tribunal Supremo — porque é nela que decorre, no fundo, a batalha pela interpretação da Constituição dos EUA. Visto muitas vezes como um órgão decisor político quando os órgãos políticos per se (as duas câmaras do Congresso e a Casa Branca) não reconhece viabilidade a uma ou outra causa, tem sido ali que se decidiram algumas das normas mais importantes na vida socio-política dos EUA.

Joga-se ali de tudo, entre questões de direito à propriedade e também direito fiscal, mas são as questões sociais como o direito de ter armas, a igualdade racial, o aborto e os direitos das minorias sexuais que têm polarizado o país inteiro em torno daquele tribunal. Isso leva a que alguns dos juízes daquele tribunal sejam idolatrados e odiados ao mesmo tempo. Antonin Scalia continua a ser um dos ícones conservadores mais venerados nos EUA.

Do outro lado, Ruth Bader Ginsburg, é também ela um ícone do lado liberal da política norte-americana, e por isso frequente convidada no circuito de talk-shows. Por aqueles lados, há quem se refira à juíza como Notorious RBG — um trocadilho com o nome do rapper defunto Notorious BIG, à qual não escapa a notória diferença de tamanho e trato entre os dois.

O que separa um lado do outro é maneira como se olha para a Constituição dos EUA. É, pois, tudo uma questão de metodologia. No caso do lado mais conservador, aquele texto fundamental deve ser interpretado apenas à sua luz — uma corrente conhecida como “textualismo” ou “originalismo”. Já do lado mais liberal, a tendência é a de olhar para o mesmo documento como se esta fosse uma “Constituição viva”. Ou seja, sujeita a ser interpretada consoante o espírito do tempo em que a Constituição é lida e não de acordo com aquele do tempo em que ela foi escrita.

“Não creio que os juízes olhem para si mesmos como se fossem atores políticos”, diz ao Observador o constitucionalista Brian Kalt, da Michigan University. “O problema é que a nossa Constituição está escrita de uma maneira que pode levar a que o mesmo texto seja interpretado de maneiras muito diferentes. É por isso que é muito difícil convencer as pessoas de que a lei é o que mais importa, já que os candidatos escolhem juízes que seguem uma determinada metodologia.”