Quatro crianças e uma vida de luxo

A vida de Georgina sofreu uma volta de 360 graus. Atualmente com 27 anos, feitos no início de 2021, é ela quem toma conta dos quatro filhos de Cristiano: Alana Martina, de três anos e filha biológica do casal, os gémeos Eva e Mateo, de quatro, e Cristiano Jr, já com 11 anos (os últimos três nasceram via barriga de aluguer).

No Instagram revela que “mamã” é o seu nome preferido. E é pela conta em nome próprio — onde já soma mais de 600 publicações — que vai levantando o véu do dia-a-dia da família ao intercalar fotos suas, a solo, com outras em que surge acompanhada das crianças do clã Ronaldo. Os iates, as passadeiras vermelhas, os jatos privados e as roupas e acessórios de luxo — bem como as férias, ora em Ibiza, ora na Islândia ou até na neve, em Itália — ajudam a contar a história de quem subiu na vida. Em maio, a Forbes colocava Ronaldo no terceiro lugar de uma cobiçada lista: a dos atletas mais bem pagos em todo o mundo em 2021 (o futebolista é apenas ultrapassado por Messi, no segundo lugar, e pelo lutador irlandês Conor McGregor, no topo do ranking).

Mas apesar do sucesso nas redes sociais, onde vai relatando o quotidiano aos fãs, Georgina já antes garantiu que está longe de ser “viciada” no Instagram. “Gosto de aproveitar o momento. Há pessoas que partilham coisas sem as viver, então, tudo é uma mentira”, chegou a comentar. Apesar de estar prestes a ser protagonista de um novo documentário na Netflix, os ecrãs não parecem ser presença assídua nos hábitos de Georgina, que assegura que ela e o craque português veem pouca televisão e optam por partilhar o momento das refeições em silêncio, por vezes com um pouco de música à mistura.

Ao lado de Ronaldo tudo mudou para “melhor”. Georgina diz que recebe “amor por todos os lados” — aos 24 anos já tinha uma família com quatro filhos, uma realidade que não trocaria “por nada”. Tampouco ficou assustada por iniciar uma relação com o jogador que desde o início envolvia três crianças. A maturidade ajudou-a nesse sentido e a não encarar a atual vida familiar como um “fardo” — até se imagina a ter mais filhos. “Há raparigas que nem estão prontas para sair de casa aos 17 ou aos 18 anos, mas há outras que estão; identifico-me com a maioria das pessoas e mulheres no mundo, não sou em nada diferente do resto.”

Conhecê-la na intimidade pode parecer tarefa árdua, ela que prefere não ser apresentada como a namorada daquele que é por muitos considerado o melhor jogador do mundo. A independência é trunfo que tem na manga. Não é uma questão de orgulho, mas antes confiança nas suas capacidades — embora sem se achar superior em relação aos outros —, Georgina já assegurou que sempre gostou de conquistar as coisas por si sem se permitir a ser ajudada. “Sou realista e se vejo que não posso comprar algo demasiado caro não me preocupo. Se não posso levar um Chanel, compro um [vestido da] Zara. Para quê gabar-nos de algo que não nos pertence?”. À data desta entrevista, ao espanhol XLSemanal, nos primeiros meses de 2018, Georgina usava uns jeans da Zara e recusava a ideia de se vestir integralmente com peças da Gucci.

Apesar de já não estar atrás de um balcão, a veia profissional não está extinta: durante a gravidez tirou um curso de contabilidade financeira e já antes dizia querer estudar marketing, conhecimentos a serem utilizados um dia na sua “futura empresa”. Ainda assim, Georgina fará certamente uma pequena fortuna com o Instagram — em 2018, segundo um estudo do site Influencer Marketing Hub, poderia estar a cobrar entre 5.000 e 9.000 euros por cada post publicitário, isto numa altura em que tinha menos de 4 milhões de seguidores (atualmente são mais de 27 milhões). Como se isso não bastasse, somam-se os trabalhos de moda (é agenciada pela Uno Models) e agora o reality show na Netflix, além de investimentos no mercado imobiliário.

Georgina reconhece as virtudes de um bom contexto financeiro, embora ter dinheiro também possa significar problemas: “É preciso termos muito controlo e uma boa atitude. Às vezes não é fácil lidar com dinheiro. Não nos traz felicidade. Ajuda, mas não é tudo na vida”, disse, citada pelo The Sun. Saúde e família parecem ser os derradeiros luxos, pelo menos a julgar pelas poucas declarações à imprensa.

De criança “não muito bonita” à carreira de modelo

Não há um momento exato que leva Georgina a decidir ser modelo. Em criança, diz, não se considerava “muito bonita”, sentia-se “muito normal” e nunca ambicionou ser a mais bonita da turma. No liceu, as coisas mudaram e os elogios das pessoas que a rodeavam tornaram-se constantes. “As pessoas diziam que eu era muito bonita, que tinha um corpo muito bonito…” Foi isso que a fez pensar em ser modelo. Afinal, “que rapariga, sendo bonita, não sonha em ser a imagem de uma boa campanha? Quem diz que não está a mentir. E foi isso que aconteceu comigo”.

Apesar disso, a mudança para Madrid, ainda antes de conhecer Ronaldo, não se ditou pela vontade em desfilar em passerelles ou de participar em sessões fotográficas. Não que Georgina se esqueça das “várias vezes” que a interpelaram nas ruas da cidade para lhe oferecer cartões de contacto de agências ou dos fotógrafos que a paravam para tirar fotografias suas. Mas fazer castings não era compatível com o trabalho e a agora modelo “precisava de trabalhar para sobreviver”.

Mais do que desfilar, a carreira de Georgina vai-se fazendo enquanto “modelo de beleza”, isto é, fotográfica. Gosta de se vestir bem, mas garante que não tem a ajuda de stylists ou de maquilhadores, à exceção de quando tem de pisar uma passadeira vermelha — como aconteceu recentemente na 78.ª edição do Festival de Cinema de Veneza — ou participar numa sessão fotográfica. No dia-a-dia prefere a cara lavada, um pouco de máscara e “mais nada”.

As primeiras filas dos principais desfiles de moda e as passadeiras vermelhas de prémios da música e do cinema, nos quais tem marcado presença nos últimos anos, bem como aparições estratégicas entre as principais estrelas do showbiz, garantiram a Gio um posicionamento que já lhe valeu capas de títulos como a InStyle, a Grazia e a L’Officiel.

A parte boa do trabalho enquanto modelo, assegura, é poder fazer o upload de fotografias a partir de casa e o facto de as campanhas publicitárias significarem estar longe de casa um máximo de dois dias seguidos. “Tento estar mais em casa do que fora. Passo mais tempo com os meus filhos do que a maioria das mães. Existem empregos que fazem com que seja mais fácil ficar em casa.” Ainda sobre o trabalho que depende da sua imagem, diz querer usar a fama para ajudar outras mulheres a aceitarem o próprio corpo e diz ser fã de curvas e de corpos reais.